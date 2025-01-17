Πτήση δεν μπόρεσε να προσγειωθεί λόγω παρεμβολών στο σήμα GPS κοντά στη Ρωσία

Πτήση της Ryanair αναγκάστηκε να ματαιώσει την προσγείωση της αφού αντιμετώπισε προβλήματα παρεμβολής στο σήμα GPS ενώ βρισκόταν στα ρωσικά σύνορα.

Η πτήση, η οποία αναχώρησε από το αεροδρόμιο Λούτον του Λονδίνου, είχε προορισμό την πρωτεύουσα της Λιθουανίας, Βίλνιους και είχε ξεκινήσει την κάθοδό της όταν και εν τέλει αναγκάστηκε να κατευθυνθεί στη Βαρσοβία της Πολωνίας, 400 μίλια μακριά.

Η Λιθουανία επιβεβαίωσε ότι ο πιλότος έλαβε μια γρήγορη απόφαση να προσγειωθεί αλλού αφού αντιμετώπισε «παρέμβαση σήματος GPS», ανέφερε η Sun.

Το Boeing 737 Max είχε φτάσει σε υψόμετρο 850 ποδών και απείχε λίγα λεπτά από την προσγείωση στο αεροδρόμιο της Λιθουανίας, όταν πήρε ξανά ύψος και πέταξε στην πολωνική πρωτεύουσα.

Έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό που δεν επηρέασε κανένα άλλο αεροσκάφος που προσγειώθηκε στο Βίλνιους την Παρασκευή, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας Dovile Sakaliene.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ρωσία κατηγορήθηκε για εμπλοκή συσκευών πλοήγησης GPS στη Φινλανδία πέρυσι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.