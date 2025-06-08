Γερμανία: Όπλα για ηλεκτροσόκ στους αστυνομικούς;

Οι συχνές επιθέσεις με μαχαίρια βρίσκονται πίσω από την πρόταση του υπ. Εσωτερικών για χρήση όπλων αναισθητοποίησης. Η προηγούμενη κυβέρνηση Σολτς τα είχε κρατήσει μακριά από την αστυνομία.Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Η ομοσπονδιακή αστυνομία ενισχύεται και εξοπλίζεται. Το έχει πει από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων του ο Βαυαρός Χριστιανοκοινωνιστής υπ. Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ και το κάνει πράξη.

Σύμφωνα με τα σχέδιά του, οι αστυνομικοί θα μπορούν να εξοπλιστούν με φορητά πιστόλια αναισθητοποίησης στο μέλλον. Τα πιστόλια αυτά, γνωστά ως taser, είναι φορητές συσκευές ηλεκτροσόκ που προκαλούν προσωρινή ακινητοποίηση μέσω της άμεσης επίδρασης που έχουν στο νευρομυϊκό σύστημα.

«Είμαι πεπεισμένος ότι είναι απολύτως απαραίτητα για την αστυνομία», δηλώνει σε συνέντευξή του στα μέσα του ομίλου Funke ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ και προαναγγέλει ότι θα θεσπιστεί φέτος το απαραίτητο νομικό πλαίσιο. Ως αιτολογική βάση προτάσσει την «αυξανόμενη απειλή σε δημόσιους χώρους» και την προστασία αστυνομικών σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση με μαχαίρι.

Αμφιλεγόμενα όπλα ...αλλά τα ζητούν οι αστυνομικοί

Ο υπ. Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, όπως σημειώνει η ιστοσελίδα tagesschau.de, είχε ταχθεί υπέρ της χρήσης όπλων αναισθητοποίησης και ως βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ωστόσο η προηγούμενη κυβέρνηση υπό τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς και πολλοί Σοσιαλδημοκράτες βουλευτές είχαν εκφράσει ενστάσεις ως προς τα taser, όπλα που άλλωστε είναι αμφιλεγόμενα.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η εγκληματικότητα στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια κινείται σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδά και πέρυσι 305 αστυνομικοί δέχθηκαν αντίστοιχες επιθέσεις με μαχαίρι.

Σύμφωνα με τον Ραλφ Κούστερερ, αντιπρόεδρο της Γερμανικής Ένωσης Αστυνομικών, το «σπιράλ βίας» εναντίον αστυνομικών διαρκώς αυξάνεται και οι αστυνομικοί θα πρέπει να διαθέτουν μέσα για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας αλλά και των ίδιων.

Νέο περιστατικό με μαχαίρι στο Μόναχο

Η βία με χρήση μαχαιριών προκαλεί κάθε εβδομάδα τρόμο στη Γερμανία. Χθες βράδυ στο Μόναχο , 30χρονη γυναίκα βουλγαρικής καταγωγής με ψυχιατρικά προβλήματα επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο ανθρώπους. Τα θύματα, ένας άνδρας 56 ετών και μια 25χρονη γυναίκα, τραυματίστηκαν ελαφρά.

Η 30χρονη γυναίκα που επιτέθηκε στους δύο περαστικούς στην περιοχή Tερέζιενστατ του Μονάνου -εκεί όπου διοργανώνεται το Oκτόμπερφεστ, η διάσημη Γιορτή Μπύρας- κατέληξε σε νοσοκομείο της πόλης μετά από πυρά που δέχθηκε από αστυνομικούς. Υπεβλήθη σε εγχείρηση όμως τελικά υπέκυψε στα τραύματά της.

