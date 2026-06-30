Ο υπουργός Άμυνας της Κολομβίας, ο Πέδρο Σάντσες, αναγνώρισε χθες Δευτέρα πως υπάρχουν αμφιβολίες για τον θάνατο του υπ’ αριθμόν 2 ισχυρής παράταξης ανταρτών, παρότι είχε ανακοινωθεί ότι σκοτώθηκε σε επιχείρηση του τακτικού στρατού, καθώς επανεμφανίστηκε σε βίντεο που κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την 20ή Ιουνίου πως ο επιλεγόμενος «Μάρλον» έπεσε «σε μάχη», κατά τη διάρκεια επίθεσης του στρατού και της αστυνομίας εναντίον του Κεντρικού Γενικού Επιτελείου (EMC), της μεγαλύτερης παράταξης διαφωνούντων των πρώην FARC, που απορρίπτουν τη συμφωνία ειρήνης του 2016.

Οι αρχές είχαν εκφράσει την ικανοποίησή τους για τον θάνατο του δεξιού χεριού του δημοσίου κινδύνου υπ’ αριθμόν 1 στην Κολομβία, του επιλεγόμενου Ιβάν Μορδίσκο, επικεφαλής του EMC.

Όμως χθες, ο «Μάρλον» επανεμφανίστηκε σε βίντεο, η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει επαληθευτεί ως τώρα, γυρισμένο από αντάρτες, που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Σάντσες.

Ministro, ¿este no es el mismo “Marlon” que ustedes “dieron de baja”? Aquí se ve muy vivo y el video es posterior a la elección presidencial https://t.co/bVbNoPREUk pic.twitter.com/5Y8KPNCmCq — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) June 30, 2026

Καθώς «το πτώμα δεν είχε ανακτηθεί», η «εξουδετέρωση αυτή δεν μπορούσε να θεωρηθεί εντελώς επιβεβαιωμένη», κάτι που θα μπορούσε να εξακριβωθεί μόνο με «νεκροψία-νεκροτομή» του πτώματός του, ανέφερε μέσω X.

Como lo precisé en varias ocasiones en entrevistas y declaraciones a medios de comunicación, respecto a la operación militar adelantada en zona rural de la vereda San Isidro, Buenaventura, Valle del Cauca, el pasado 20 de Junio, contra alias “Marlon”, un objetivo de alto valor,… pic.twitter.com/btpCAYd48Q — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) June 30, 2026

Παραλήφθηκαν «αναφορές» από τον στρατό και την υπηρεσία πληροφοριών που τόνιζαν ότι ο αντάρτης «εξουδετερώθηκε», μολαταύτα, θύμισε.

Ο Μάρλον φέρεται να ήταν επικεφαλής του EMC στον νομό Κάουκα (νοτιοδυτικά) και υπεύθυνος για τη βομβιστική επίθεση στις αρχές Απριλίου η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή σε κάπου είκοσι ανθρώπους.

Σε μήνυμά τους, οι διαφωνούντες διαβεβαίωσαν ότι το ηγετικό στέλεχός τους «επέζησε στην επίθεση της 20ής Ιουνίου». Τον βλέπει κανείς με στολή περιβολής, κοντά σε άλλον αντάρτη οπλισμένο με τουφέκι.

«Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν ήδη τις αναγκαίες επαληθεύσεις για να εξακριβώσουν την αυθεντικότητα και τις περιστάσεις στις οποίες μαγνητοσκοπήθηκε» το βίντεο, συμπλήρωσε ο υπουργός Άμυνας Σάντσες.

Σε δήλωση που του αποδίδεται, ο Μάρλον σημειώνει ότι «ο ένοπλος αγώνας παραμένει θεμιτό εργαλείο», καθώς στη χώρα εξελέγη διάδοχος του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Γουστάβο Πέτρο ο πολιτικός της λεγόμενης σκληρής δεξιάς Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Ο νέος αρχηγός του κράτους, που έχει καταστήσει σαφές πως θα διατάξει ολομέτωπη επίθεση εναντίον των ένοπλων οργανώσεων που δρουν στη χώρα, θα αναλάβει καθήκοντα τον Αύγουστο.

Πηγή: skai.gr

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