Κολομβία: 5 χρυσωρύχοι δολοφονήθηκαν

Πέντε χρυσωρύχοι, τέσσερις Κολομβιανοί και ένας Βενεζουελάνος, δολοφονήθηκαν στη νότια Κολομβία, πιθανότατα από μια παράνομη, ένοπλη οργάνωση, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Τα θύματα βρέθηκαν σε μια αγροτική περιοχή του δήμου Πουέρτο Ρίκο, στην επαρχία Κακετά. Όλα τους έφεραν τραύματα από σφαίρες στον θώρακα και το κεφάλι, είπε ο γραμματέας της τοπικής κυβέρνησης, Όσκαρ Ροντρίγκες, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό W. Δεν διευκρίνισε όμως πότε έγιναν οι φόνοι.

«Ξέρουμε από την κοινότητα ότι οι νέοι αυτοί ασχολούνταν ερασιτεχνικά με εξορύξεις μεταλλευμάτων και ότι πήγαν σε αυτήν την περιοχή με εξοπλισμό (…) για να βρουν χρυσό», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Ροντρίγκες, σκοτώθηκαν «ως αποτέλεσμα συγκρούσεων μεταξύ ενόπλων κακοποιών».

Στην επαρχία Κακετά δρα μια φράξια που είχε αποσχισθεί από την ανταρτική οργάνωση FARC (σήμερα έχει διαλυθεί), η οποία δεν υπέγραψε την ειρηνευτική συμφωνία του 2016 με την κυβέρνηση της Κολομβίας.

Οι παράνομες εξορύξεις και η διακίνηση κοκαΐνης είναι οι βασικές πηγές χρηματοδότησης των οργανώσεων που συνεχίζουν την ένοπλη σύγκρουση με τον στρατό της Κολομβίας, μετά τον αφοπλισμό των FARC.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

