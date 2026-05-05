Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κολομβία: 14 αγνοούμενοι σε ανθρακωρυχείο εξαιτίας έκρηξης αερίου

Έκρηξη που θεωρείται ότι οφειλόταν σε «συγκέντρωση αερίου» είχε αποτέλεσμα να «παγιδευτούν 14 ανθρακωρύχοι» ενώ «2 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα»

Κολομβία

 Δεκατέσσερις ανθρακωρύχοι αγνοούνται έπειτα από έκρηξη σε στοά ορυχείου άνθρακα, το οποίο λειτουργούσε νομίμως, με άδεια των αρχών, στην κεντρική Κολομβία, ανακοίνωσε ο νομάρχης στην Κουντιναμάρκα.

Έκρηξη που θεωρείται ότι οφειλόταν σε «συγκέντρωση αερίου» είχε αποτέλεσμα να «παγιδευτούν 14 ανθρακωρύχοι» ενώ «2 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα» στη Σουτατάουσα, δυο ώρες με το αυτοκίνητο από την πρωτεύουσα Μπογοτά, ανέφερε ο Χόρχε Εμίλιο Ρέι, ο νομάρχης, μέσω X.

Τα ατυχήματα σε ορυχεία στην Κολομβία είναι τραγικά συχνά, ιδίως σε αυτά που λειτουργούν παράνομα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ορυχείο Κολομβία Έκρηξη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark