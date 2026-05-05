Κολομβία: 14 αγνοούμενοι σε ανθρακωρυχείο εξαιτίας έκρηξης αερίου

Δεκατέσσερις ανθρακωρύχοι αγνοούνται έπειτα από έκρηξη σε στοά ορυχείου άνθρακα, το οποίο λειτουργούσε νομίμως, με άδεια των αρχών, στην κεντρική Κολομβία, ανακοίνωσε ο νομάρχης στην Κουντιναμάρκα.

Έκρηξη που θεωρείται ότι οφειλόταν σε «συγκέντρωση αερίου» είχε αποτέλεσμα να «παγιδευτούν 14 ανθρακωρύχοι» ενώ «2 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα» στη Σουτατάουσα, δυο ώρες με το αυτοκίνητο από την πρωτεύουσα Μπογοτά, ανέφερε ο Χόρχε Εμίλιο Ρέι, ο νομάρχης, μέσω X.

Se reportó una explosión en la mina P3 Carbonera Los Pinos, ubicada en el sector Peñas de Boquerón, en el municipio de @Alc_Sutatausa, aparentemente por acumulación de gases. De inmediato fue activado el Puesto de Mando Unificado (PMU) del municipio y el protocolo de rescate… pic.twitter.com/ayYbQuxJeZ — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) May 4, 2026

Τα ατυχήματα σε ορυχεία στην Κολομβία είναι τραγικά συχνά, ιδίως σε αυτά που λειτουργούν παράνομα.

Πηγή: skai.gr

