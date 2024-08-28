Κοινή μοίρα μαχητικών αεροσκαφών ανακοίνωσαν Τουρκία και Κατάρ

Τουρκία και Κατάρ δημιούργησαν κοινή μοίρα με μαχητικά αεροσκάφη και πρόκειται να διεξάγουν από κοινού αεροπορικές επιχειρήσεις με Rafale, Eurofighter Typhoon και F-15 που διαθέτει η Πολεμική Αεροπορία του Κατάρ, όπως ανακοινώθηκε στη διάρκεια της επίσκεψης στην Ντόχα του διοικητή της τουρκικής Αεροπορίας, πτέραρχου Ζιγιά Τζεμάλ Καντίογλου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, στην ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Κατάρ αναφέρεται ότι «ο διοικητής της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας στρατηγός Ζίγια Τζεμάλ Καντίογλου και η αντιπροσωπεία που τον συνόδευε επισκέφθηκαν την κοινή μοίρα Τουρκίας-Κατάρ στην αεροπορική βάση Ντουκχάν. Εκεί ο Καντίογλου συναντήθηκε με τον διοικητή της Πολεμικής Αεροπορίας του Κατάρ Τζασίμ Μοχάμεντ Αχμάντ αλ-Μανάι. Ο στρατηγός Καντίογλου επιθεώρησε τις εργασίες, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τις εγκαταστάσεις της κοινής μοίρας».

Με την ίδρυση της Διοίκησης Αεροπορίας του Κατάρ τον Ιούλιο του 2024, οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις είχαν στείλει 6 μαχητικά αεροσκάφη F-16 στο Κατάρ.

Μετά από αυτή την κίνηση, αυξήθηκε ο αριθμός των Τούρκων στρατιωτών στο στρατόπεδο Tarık bin Ziyad, που αποτελεί το κέντρο της Κοινής Διοίκησης Τουρκίας-Κατάρ. Αμέσως μετά, 2 από τα περιπολικά πλοία κλάσης TUZLA του τουρκικού Ναυτικού στάλθηκαν στο Κατάρ, αφού απέπλευσαν από το Aksaz στις 26 Ιουλίου.

Σε όλες αυτές τις εξελίξεις τώρα προστέθηκε και η ίδρυση του Μεικτού Στόλου Τουρκίας-Κατάρ. Οι Τούρκοι πιλότοι των F-16 θα εκτελούν κοινές πτήσεις με τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale, Eurofighter Typhoon και F-15 που διαθέτει η Πολεμική Αεροπορία του Κατάρ.

Το Κατάρ, το οποίο διαθέτει 36 γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη Rafale στο ενεργητικό του, συμμετέχει τακτικά στις ασκήσεις Anadolu Kartalı (Anatolian Eagle) και πετάει μερικά από αυτά τα αεροσκάφη.



