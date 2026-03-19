Ρούτε: Οι σύμμαχοι θα βρουν «διέξοδο» για το Στενό του Ορμούζ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι «βέβαιος» πως οι σύμμαχοι θα βρουν τρόπο να αποκαταστήσουν τη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ, η οποία έχει παραλύσει λόγω των επιθέσεων του Ιράν σε διερχόμενα πλοία μετά την επίθεση που δέχθηκε από ΗΠΑ και Ισραήλ.

«Οι σύμμαχοι... συζητούν εντατικά μεταξύ τους [και] με τις Ηνωμένες Πολιτείες... τον καλύτερο τρόπο για την αντιμετώπιση αυτού του σοβαρότατου ζητήματος ασφάλειας», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες. «Είμαι βέβαιος ότι οι σύμμαχοι, ως συνήθως, θα κάνουν τα πάντα για την εξυπηρέτηση του κοινού μας συμφέροντος, όπως πάντοτε - επομένως θα βρούμε διέξοδο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καλέσει τους Ευρωπαίους εταίρους να συμβάλουν στην ασφάλεια της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού - αιτημα όμως που οι περισσότεροι απέρριψαν κατηγορηματικά.

Ως αποτέλεσμα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επικρίνει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να επανεξετάσει τον ρόλο των ΗΠΑ στη Συμμαχία, παρότι ορισμένα μέλη, όπως η Εσθονία, προσφέρθηκαν να συνδράμουν. Την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι δεν χρειάζεται πλέον ευρωπαϊκή στήριξη για την επιχείρηση.

Ο Ρούτε, ο οποίος έχει δεχθεί στο παρελθόν επικρίσεις επειδή υποστήριξε ότι ο πόλεμος του Τραμπ έχει «ευρεία στήριξη» μεταξύ των συμμάχων, επαίνεσε και πάλι την Πέμπτη τις ΗΠΑ για την αποδυνάμωση της στρατιωτικής ισχύος του Ιράν, περιλαμβανομένων των βαλλιστικών πυραύλων και των δυνητικών πυρηνικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης.

«Αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ είναι να αποδυναμώνουν αυτή τη δυνατότητα του Ιράν και θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό», τόνισε και πρόσθεσε: «Είναι σημαντικό για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για τη Μέση Ανατολή, είναι ζωτικής σημασίας για το ίδιο το Ισραήλ».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.