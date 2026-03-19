Χέγκσεθ: Το σημερινό κύμα πληγμάτων στο Ιράν θα είναι το μεγαλύτερο έως τώρα

«Σήμερα θα είναι και πάλι το μεγαλύτερο πλήγμα πακέτων κατά του Ιράν» τόνισε σε δηλώσεις του ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, σχετικά με τα επόμενα βήματα των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. «Το Ιράν γνωρίζει πως όταν χτυπάς το νησί Χαργκ, μπορούμε να θέσουμε υπό αμφισβήτηση τα πάντα».

Ο Χέγκσεθ ανέφερε επίσης ότι οι στόχοι των ΗΠΑ δεν έχουν αλλάξει από την 1η μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος, ενώ για τη Τεχεράνη επισήμανε πως «η ικανότητά της να κατασκευάζει νέους βαλλιστικούς πυραύλους έχει πιθανότατα πληγεί περισσότερο απ' όλα», καθώς «έχουν καταστραφεί τα 11 υποβρύχιά τους».

Σχολίασε επίσης καυστικά και την αλλαγή ηγεσίας των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) μετά τον θάνατο του Κασέμ Σουλεϊμάνι, λέγοντας ότι είναι μια «προσωρινή δουλειά».

Όσον αφορά το τέλος των εχθροπραξιών, ανέφερε ότι η απόφαση είναι στα χέρια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Trump) για το αν οι ΗΠΑ θα έχουν πετύχει όσα χρειάζονται για την ασφάλειά τους. Για τον Ιράν τόνισε πως «έχει την ικανότητα να κάνει τις σωστές επιλογές, και δεν θα πρέπει να στοχοποιεί Άραβες συμμάχους».

Ο Υπουργός Πολέμου έθιξε παράλληλα και το «σφίξιμο του κλοιού» του Ιράν σχετικά με την πρόσβαση στο διαδίκτυο, τονίζοντας ότι η Γουάσινγκτον θα λάβει αντίμετρα για να το αντιμετωπίσει.

Πηγή: skai.gr

