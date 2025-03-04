Κιρ Στάρμερ: Χαιρετίζει τη δέσμευση του Ζελένσκι για την επίτευξη ειρήνης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαιρέτισε τη «σταθερή» δέσμευση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τη διασφάλιση της ειρήνης, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του σήμερα, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του. Η εκπρόσωπος του γραφείου του Βρετανού πρωθυπουργού δήλωσε ότι ο Στάρμερ είπε στον Ζελέσνκι: «Είναι ζωτικής σημασίας όλα τα μέρη να εργασθούν για μια διαρκή και ασφαλή ειρήνη για την Ουκρανία το συντομότερο δυνατόν».

Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε τη σταθερή δέσμευση του Ζελένσκι να διασφαλίσει την ειρήνη, δήλωσε η εκπρόσωπος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

