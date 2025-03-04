Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι τα αντίμετρα που επέβαλε ο Καναδάς θα αντιμετωπιστούν με άμεσους αντίστοιχους δασμούς ίσου ποσού, απαντώντας στις δηλώσεις του πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό.

«Παρακαλώ εξηγήστε στον Κυβερνήτη Τριντό, του Καναδά, ότι όταν επιβάλλει έναν δασμό ως αντίποινα στις ΗΠΑ, ο ανταποδοτικός δασμός μας θα αυξηθεί αμέσως κατά το ίδιο ποσό!» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στην ιδιωτική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη.

Η απάντηση του Τραμπ έρχεται αφότου ο Τριντό ανακοίνωσε ότι ο Καναδάς θα επιβάλει δασμούς 25% έναντι αμερικανικών αγαθών αξίας 155 δισεκατομμυρίων δολαρίων Καναδά.

Ο Καναδός πρωθυπουργός είπε ότι οι ΗΠΑ «ξεκίνησαν εμπορικό πόλεμο εναντίον του Καναδά» και ότι «δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία ή καμία απολύτως ανάγκη» για τους δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ στον Καναδά, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ την Τρίτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.