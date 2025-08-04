Λεωφορείο έπεσε πάνω σε τρένο στο Λένινγκραντ - Ένας νεκρός και 11 τραυματίες

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένδεκα άλλοι τραυματίσθηκαν σήμερα σε σύγκρουση εμπορευματικής αμαξοστοιχίας με λεωφορείο στη ρωσική περιφέρεια του Λένινγκραντ, ανακοίνωσε σήμερα η διεύθυνση σιδηροδρόμων της εν λόγω περιφέρειας.

«Ο οδηγός του λεωφορείου εισήλθε στη διάβαση μπροστά από ένα τρένο εμπορευμάτων που πλησίαζε» ανακοίνωσε, μέσω του Telegram, η περιφερειακή διεύθυνση σιδηροδρόμων του Λένινγκραντ, στη βορειοδυτική Ρωσία.

«Ο οδηγός του τρένου φρέναρε, όμως η απόσταση ήταν πολύ μικρή για να αποφευχθεί η σύγκρουση».

Η διοίκηση των σιδηροδρόμων ανακοίνωσε ότι επρόκειτο για λεωφορείο που εκτελούσε τακτικό δρομολόγιο, όμως το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε, επικαλούμενο το γραφείο του τοπικού εισαγγελέα, πως επρόκειτο για ένα τουριστικό λεωφορείο.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 12 επιβάτες του λεωφορείου τραυματίσθηκαν και ένας εξ αυτών υπέκυψε στα τραύματά του», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της περιφερειακής διεύθυνσης σιδηροδρόμων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

