Στη δημοσιότητα ήρθε ο διάλογος που είχε ο πιλότος της πτήσης 108, που εκτελούσε το Boeing 787-8 Dreamliner της United Airlines με προορισμό το Μόναχο, με τον πύργο ελέγχου μετά από πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο αεροσκάφος με αποτέλεσμα ο κυβερνήτης να κηρύξει Mayday.

Η συγκεκριμένη πτήση απογειώθηκε την Παρασκευή 25 Ιουλίου με προορισμό το Μόναχο όταν αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει επείγουσα επιστροφή στο Διεθνές Αεροδρόμιο Washington Dulles μετά από βλάβη στον κινητήρα λίγο μετά την απογείωση.

Η πτήση 108 είχε αναχωρήσει γύρω στις 6 μ.μ. με 219 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος. Αλλά μέσα σε λίγα λεπτά από την απογείωση, ο αριστερός κινητήρας έπαθε βλάβη καθώς το αεροσκάφος ανέβαινε υψόμετρο.

«Βλάβη, βλάβη στο κινητήρα, αριστερός κινητήρας. Το United 108 κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης» ακούγονται να λένε οι πιλότοι μέσω ασυρμάτου απευθυνόμενοι στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Το πρόβλημα άρχισε να παρουσιάζεται όταν το αεροσκάφος έφτασε στα 10.000 πόδια.

Το ηχητικό που δημοσιεύτηκε από το You Can See ATC και επικαλέστηκαν τόσο το People όσο και το USA TODAY.

Οι ελεγκτές ρώτησαν τον πιλότο αν μπορεί να επιστρέψει και να κάνει στροφή δεξιά. Αλλά το αεροσκάφος ήταν ακόμα πολύ βαρύ για να προσγειωθεί γι αυτό και έπρεπε μειώσει το βάρος του πριν επιχειρήσει να προσγειωθεί. Τελικά, οι πιλότοι έκαναν για περίπου 30 λεπτά κύκλους γύρω από το αεροδρόμιο μέχρι να σπαταλήσει ορισμένη ποσότητα καυσίμων το αεροσκάφος και να προσγειωθεί στο Ντάλες.

Τελικά, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.

Η United Airlines επιβεβαιώνει μηχανικό πρόβλημα αλλά δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες.





Πηγή: skai.gr

