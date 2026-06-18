Στον «αέρα» το νέο trailer του «Spider-Man: Brand New Day»

Δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Sony Pictures το εντυπωσιακό δεύτερο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη ταινία «Spider-Man: Brand New Day», το οποίο περιλαμβάνει μια πρώτη εικόνα από την επιστροφή του Μαρκ Ράφαλο στον ρόλο του Hulk.

«Τι μου συμβαίνει;», ακούγεται να λέει ο Πίτερ Πάρκερ που υποδύεται ο Τομ Χόλαντ, στην αρχή του τρέιλερ. «Χάνω το μυαλό μου. Είμαι εντελώς εκτός ελέγχου και πρέπει να διορθώσω ό,τι κι αν είναι αυτό, τώρα αμέσως».

Το τρέιλερ αποκαλύπτει ότι ο Peter αναζητά τη βοήθεια του Μπρους Μπάνερ (Ράφαλο), ο οποίος έχει αναπτύξει μια πρωτοποριακή μέθοδο που «καταστέλλει το μεταλλασσόμενο DNA».

Στο πλευρό του πρωταγωνιστούν η Zendaya στον ρόλο της MJ, ο Τζέικομπ Μπάταλον ως Νεντ καθώς και οι Τζον Μπέρνθαλ, Σέιντι Σινκ, Τράμελ Τίλμαν, Κιθ Ντέιβιντ, Μάικλ Μάντο και Λάιζα Κολόν-Ζάγιας.

«Είναι μια ολοκαίνουργια μέρα για τον Πίτερ Πάρκερ» αναφέρει η σύνοψη. «Η πλήρης αφοσίωση στην καταπολέμηση του εγκλήματος ως Spider-Man σε έναν κόσμο που δεν τον θυμάται και η πίεση του να βλέπει τους παλιούς του φίλους να προχωρούν στη ζωή τους χωρίς αυτόν, πυροδοτεί μια αλλαγή για τον ίδιο την οποία μπορεί να μην έχει τη δύναμη να ελέγξει. Όμως αυτή η μεταμόρφωση ίσως είναι και το μοναδικό πράγμα που μπορεί να σταματήσει μια σοκαριστική νέα απειλή για την πόλη και όσους αγαπά, έναν πανίσχυρο κακό που κανείς δεν μπορεί να δει. Ο κόσμος μπορεί να ξέχασε τον Πίτερ Πάρκερ αλλά εκείνος δεν τους έχει ξεχάσει».

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, σε σενάριο των Κρις ΜακΚένα και Έρικ Σόμερς. Σύμφωνα με το Deadline, στην παραγωγή συμμετέχουν η Έιμι Πασκάλ και ο επικεφαλής των Marvel Studios, Κέβιν Φάιγκι. Το «Spider-Man: Brand New Day» αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 29 Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

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