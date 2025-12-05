Run like the wind... Βίντεο με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, να... τρέχει για να παρακάμψει τους άνδρες της κινεζικής ασφάλειας που τον συνόδευαν, ώστε να χαιρετήσει από κοντά Κινέζους πολίτες, είδαν το φως της δημοσιότητας στο διαδίκτυο.

🇫🇷🇨🇳 EN IMAGES | Emmanuel Macron SPRINTE vers un BAIN DE FOULE de Chinois venus le rencontrer.pic.twitter.com/qY3Jc7SHLU December 5, 2025

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συνόδευσε σήμερα Παρασκευή τον Γάλλο πρόεδρο στην πόλη Τσενγκντού, στα νοτιοδυτικά, σε μία χειρονομία που καταδεικνύει την εστίαση του Πεκίνου στο Παρίσι, καθώς επιδιώκει μεγαλύτερη οικονομική συνεργασία με την ΕΕ.

Ο Μακρόν ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Κίνα με πιο «χαλαρό» τρόπο, με την ατζέντα να περιλαμβάνει επίσκεψη της συζύγου του Μπριζίτ σε ερευνητικό κέντρο για πάντα και συνάντηση του Γάλλου προέδρου με έναν αστέρα του πινγκ πονγκ.

Η περιοδεία στην Τσενγκντού αποτελεί σπάνια κίνηση σε ένδειξη εκτίμησης προς τον επικεφαλής της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, η οποία υπογραμμίζει την εστίαση του Πεκίνου στο Παρίσι και στις σχέσεις του με την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Emmanuel Macron court pour contourner le service de sécurité chinois et prend un bain de foule pic.twitter.com/BXdqH4rVQM — BFM (@BFMTV) December 5, 2025

Πηγή: skai.gr

