Σε συνάντηση με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο Σι δεσμεύτηκε ότι η Κίνα θα συνεχίσει να «μοιράζεται ευκαιρίες ανάπτυξης με τη Γερμανία και τον ευρύτερο κόσμο».

Η επίσκεψη του Μερτς στο Πεκίνο περιελάμβανε δοκιμή νέας Mercedes-Benz και επίσκεψη σε εταιρεία ρομποτικής στην ανατολική πόλη Χανγκζού, υπογραμμίζοντας τις προσπάθειες για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία.

Η προσπάθεια της Κίνας να προσελκύσει τους συμμάχους των ΗΠΑ έχει ένα πρόβλημα: όπως έδειξε ο ηγέτης της Γερμανίας, τα παράπονα της Ευρώπης προς το Πεκίνο μπορεί να είναι βαθύτερα από την απογοήτευσή της με τον Τραμπ, σημειώνουν οι New York Times.



Ο ηγέτης της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, επιχείρησε να πείσει τη Γερμανία για ένα μέλλον λιγότερο συνδεδεμένο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και περισσότερο προσδεδεμένο στις κινεζικές αγορές και τεχνολογία.



Ο Σι δεσμεύτηκε ότι η Κίνα θα συνεχίσει να «μοιράζεται ευκαιρίες ανάπτυξης με τη Γερμανία και τον ευρύτερο κόσμο» στη συνάντησή του με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος βρισκόταν σε επίσκεψη στο Πεκίνο που φαινόταν διαμορφωμένη ώστε να αναδείξει τέτοιες ευκαιρίες. Την Πέμπτη, ο Μερτς δοκίμασε μια νέα Mercedes-Benz στο Πεκίνο και στη συνέχεια πέταξε στην ανατολική πόλη Χανγκζού για να περιηγηθεί σε μια κινεζική εταιρεία ρομποτικής.

Ωστόσο, παρά την προσπάθεια επίδειξης, η επίσκεψη κατέδειξε και τα όρια αυτής της προωθητικής τακτικής.



Σε αντίθεση με άλλους δυτικούς ηγέτες που συναντήθηκαν με τον Σι τις τελευταίες εβδομάδες, ο Μερτς ήταν δημόσια ευθύς. Συνδύασε τις υποσχέσεις συνεργασίας με μια αναφορά για το πώς η πλημμύρα των κινεζικών εξαγωγών και οι άνισες συνθήκες ανταγωνισμού βλάπτουν τις γερμανικές επιχειρήσεις και συμβάλλουν στην απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας στη χώρα του κάθε μήνα.



«Ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών πρέπει να είναι δίκαιος», υπογράμμισε ο Μερτς μετά τη συνάντησή του με τον Σι την Τετάρτη, περιγράφοντας τι θα χρειαζόταν για να επιτύχει η σχέση της Γερμανίας με την Κίνα. «Χρειαζόμαστε διαφάνεια, χρειαζόμαστε αξιοπιστία και χρειαζόμαστε επίσης τήρηση κοινά θεσπισμένων κανόνων».



Τέτοιες απαιτήσεις δείχνουν ότι η προσπάθεια του Σι να προσεγγίσει τη Δύση — μια προσπάθεια που διευκολύνθηκε από την αποξένωση των συμμάχων των ΗΠΑ από τον πρόεδρο Τραμπ — δεν αρκεί για να αντιμετωπίσει τα παράπονα που από καιρό διαιρούν την Κίνα και τη Δύση. Τα κυριότερα από αυτά είναι το τεχνητά υποτιμημένο κινεζικό νόμισμα, η άνιση πρόσβαση των ξένων εταιρειών στην Κίνα, οι κρατικές επιδοτήσεις που κάνουν τις κινεζικές εξαγωγές να φαίνονται φθηνότερες και η χρήση από το Πεκίνο της κυριαρχίας του σε κρίσιμα ορυκτά ως μέσο πίεσης.



Ακόμα και τα διπλωματικά «γλυκαντικά» της Κίνας δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Ο Μερτς, ο οποίος έφερε μαζί του δεκάδες Γερμανούς επιχειρηματικούς ηγέτες, δήλωσε ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερα αεροσκάφη Airbus. Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Κίνα θα μειώσει τους δασμούς στις εισαγωγές καναδικών προϊόντων κανόλας. Και οι δύο κινήσεις αποτελούν τακτικά δώρα, και όχι πραγματικές μεταρρυθμίσεις.

Η τρέχουσα στρατηγική της Κίνας «προκαλεί ρήξη μεταξύ της Ουάσιγκτον και των συμμάχων της, χωρίς να απαιτείται από το Πεκίνο να συμβιβαστεί όσον αφορά τις εσωτερικές του προτεραιότητες», δήλωσε ο Γιανζόνγκ Χουάνγκ, ανώτερος συνεργάτης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων. «Ωστόσο, δεν κάνει τίποτα για να αντιμετωπίσει τις υποκείμενες τριβές που τροφοδοτούν την απογοήτευση της Δύσης».



Αν μη τι άλλο, σημείωσε ο Χουάνγκ, ο Σι είναι έτοιμος να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο όραμά του τον επόμενο μήνα, οπότε θα ανακοινώσει τις λεπτομέρειες του 15ου πενταετούς σχεδίου της Κίνας. Το σχέδιο είναι πιθανό να διοχετεύσει ακόμη περισσότερους κρατικούς πόρους σε εκείνους τους κλάδους — ηλεκτρικά οχήματα, ρομποτική, καθαρή ενέργεια — που υπονομεύουν τους δυτικούς ανταγωνιστές, ενώ θα ενισχύσει τον έλεγχο της Κίνας στις αλυσίδες εφοδιασμού από τις οποίες εξαρτώνται.



«Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνεχίσουν να φτάνουν με παράπονα και να φεύγουν με οριακές νίκες», δήλωσε ο Χουάνγκ.



Το Πεκίνο έχει ελάχιστα κίνητρα να αλλάξει πορεία. Οι εξαγωγές είναι η μόνη σημαντική κινητήρια δύναμη που διατηρεί την οικονομία της Κίνας σε ανάπτυξη καθώς αγωνίζεται να ξεπεράσει μια χρόνια κρίση στην αγορά ακινήτων.



Το Πεκίνο προωθεί στη Γερμανία την ιδέα ότι μπορεί να βρει ευημερία αξιοποιώντας την ανάπτυξη της Κίνας, ιδίως σε αναδυόμενους τομείς όπως η καθαρή ενέργεια και η ρομποτική. Στη Χανγκζού ο Μερτς επισκέφθηκε την νεοφυή επιχείρηση ανθρωποειδών ρομπότ Unitree Robotics, όπου παρακολούθησε ρομπότ να εκτελούν απαράμιλλης ευελιξίας συγχρονισμένες κινήσεις εμπνευσμένες από πολεμικές τέχνες.



Ο Σι, στην επίσημη δήλωσή του, δεν έκανε καμία άμεση αναφορά στις ανησυχίες του κ. Μερτς. Είπε ότι η Κίνα θα συνεχίσει να παρέχει οικονομικές ευκαιρίες, αλλά προέτρεψε τη Γερμανία να δει την άνοδο της Κίνας «αντικειμενικά και ορθολογικά» και να υιοθετήσει μια «θετική και ρεαλιστική πολιτική» - διατύπωση που ισοδυναμεί με αίτημα να σταματήσει να αντιμετωπίζεται το Πεκίνο ως απειλή.

Ο απώτερος στόχος του Πεκίνου είναι να απομακρύνει το Βερολίνο από την Ουάσινγκτον και να αποδυναμώσει αυτό που η Κίνα βλέπει ως μια δυτική εκστρατεία για τον περιορισμό της κινεζικής ανόδου.



Αυτόν τον μήνα, τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν κύρια άρθρα που ζητούσαν την αποχώρηση της Γερμανίας από το ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι η συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ υπονομεύει την αυτονομία του Βερολίνου. Η Λαϊκή Ημερησία, το φερέφωνο του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, ανέφερε σε ένα κύριο άρθρο ότι ο μόνος τρόπος για τη Γερμανία να «απομειώσει τον κίνδυνο» από τις παγκόσμιες απειλές είναι να «αποαμερικανοποιηθεί».



Ο Μερτς, όπως και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, έχει τις δικές του απογοητεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως τους δασμούς και την υποστήριξη της άμυνας της Ουκρανίας έναντι της Ρωσίας.



Αλλά ο Μερτς δήλωσε σε συνέδριο των κεντροδεξιών Χριστιανοδημοκρατών του νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η διατλαντική συμμαχία πιθανότατα θα διαρκέσει λόγω κοινών αξιών όπως η ελευθερία της έκφρασης, η ανεξιθρησκεία και η ελευθερία του Τύπου.



Ακόμα και ορισμένοι Κινέζοι αναλυτές είναι επιφυλακτικοί ότι η προσέγγιση του Πεκίνου θα αποδώσει.



Ο Λι Σινγκ, διευθυντής ευρωπαϊκών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Ξένων Σπουδών της Γκουανγκντόνγκ, δήλωσε ότι ανησυχεί ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θα βρει νέους τρόπους για να τιμωρήσει τους συμμάχους των ΗΠΑ που έρχονται πολύ κοντά στο Πεκίνο. (Ο κ. Τραμπ προειδοποίησε τον Καναδά και τη Βρετανία ότι η αύξηση του εμπορίου με την Κίνα είναι «επικίνδυνη»).



«Ο εμπορικός πόλεμος του Τραμπ έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ωθώντας τις να στραφούν προς εμάς», δήλωσε ο Λι. «Ωστόσο, η ανησυχία μου έγκειται στο πόσο επίμονες είναι πραγματικά αυτές οι χώρες. Έρχονται στην Κίνα και μιλούν υπέρ μας, αλλά αν ο Τραμπ χρησιμοποιήσει το εμπορικό του όπλο, θα μπορέσουν αυτές οι χώρες να αντισταθούν;»

