Κινεζικά πολεμικά πλοία, καταδιωκτικά και βομβαρδιστικά αεροσκάφη περικύκλωσαν σήμερα την Ταϊβάν, καθώς συνεχίστηκαν για δεύτερη ημέρα στρατιωτικά γυμνάσια ευρείας κλίμακας με σκοπό, κατά το Πεκίνο, να δοκιμαστεί η δυνατότητα «κατάληψης της εξουσίας» στη νήσο, μετά την ορκωμοσία του νέου προέδρου της.

Στα γυμνάσια, που βαφτίστηκαν «Κοινό Ξίφος-2024A», συμμετέχουν δυνάμεις του στρατού ξηράς, του πολεμικού ναυτικού, της πολεμικής αεροπορίας και μονάδες πυραυλικών δυνάμεων· διεξάγονται μετά την ορκωμοσία τη Δευτέρα του νέου προέδρου Λάι Τσινγκ-τε, καθώς η Κίνα είδε στην ομιλία που εκφώνησε αναγγελία «της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν» κι απείλησε με «αντίποινα».

Άρχισαν χθες το πρωί και αναμενόταν να συνεχιστούν σήμερα, ωστόσο αναλυτές εκτίμησαν πως θα μπορούσαν να παραταθούν, ή να γίνουν νέα σύντομα.

Σκοπός είναι να δοκιμαστούν δυνατότητες «κατάληψης της εξουσίας» στη νήσο, εξαπόλυσης «κοινών πληγμάτων» και επιβολής ελέγχου σε «περιοχές κλειδιά», είπε σήμερα ο Λι Σι, εκπρόσωπος της διοίκησης ανατολικού θεάτρου των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων.

Το Πεκίνο παρουσίασε χθες τα γυμνάσια αυτά ως «αυστηρή τιμωρία» των «αυτονομιστών» που διεμήνυσε πως θα καταλήξουν «πνιγμένοι στο αίμα».

«Μην προβάλετε αντίσταση»

Βίντεο που δημοσιοποίησαν οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις σήμερα εικονίζουν στρατιώτες να βγαίνουν τρέχοντας από κτίριο για να πάνε σε θέσεις μάχης και μαχητικά αεροσκάφη να απογειώνονται, με υπόκρουση στρατιωτικά εμβατήρια.

Σύμφωνα με την κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV, αξιωματικοί του κινεζικού πολεμικού ναυτικού κάλεσαν ταϊβανούς ομολόγους τους να μην «προβάλουν αντίσταση στην επανένωση διά της ισχύος».

Κινούμενα γραφικά του κινεζικού στρατού εικονίζουν βροχή πυραύλων να πλήττουν στόχους-κλειδιά στο βόρειο, στο νότιο και στο ανατολικό τμήμα της νήσου, ενώ μήνυμα διαβεβαίωσε πως έτσι θα «κοπούν τα αιμοφόρα αγγεία της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν».

Τέσσερα σκάφη του κινεζικού λιμενικού σώματος εισήλθαν σήμερα σε «απαγορευμένα» ύδατα δυο νησιών της Ταϊβάν, κατήγγειλε η Ταϊπέι.

«Είναι η όγδοη φορά αυτόν τον μήνα» που συμβαίνει αυτό, ανέφερε το λιμενικό της Ταϊβάν, απαιτώντας η Κίνα «να δείξει αυτοσυγκράτηση και να σταματήσει αμέσως την παράλογη συμπεριφορά της».

Η Ταϊβάν «θα υπερασπιστεί τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας», διαβεβαίωσε χθες ο κ. Λάι.

«Πάω στη γραμμή του μετώπου μαζί με τους αδελφούς και τις αδελφές μας των ενόπλων δυνάμεων για να υπερασπιστούμε μαζί την εθνική ασφάλεια», πρόσθεσε.

Έκκληση του ΟΗΕ

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν επαρχία της, που απλά εκκρεμεί να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα μετά το τέλος του κινεζικού εμφυλίου πολέμου το 1949, στις οποίες επικράτησαν οι κομμουνιστές του Μάο Τσετούγκ επί των εθνικιστών.

Τα τελευταία χρόνια το Πεκίνο έχει εντείνει τις απειλές και τις πολιτικές, οικονομικές και στρατιωτικές πιέσεις στην Ταϊβάν.

Τα γυμνάσια διεξάγονται εν είδει «αυστηρής τιμωρίας των αυτονομιστικών ενεργειών» στην Ταϊβάν και «αυστηρή προειδοποίηση εναντίον κάθε ανάμιξης και πρόκλησης εξωτερικών δυνάμεων», είπε ο Λι Σι χθες.

Διεξήχθησαν «στο στενό της Ταϊβάν, βόρεια, νότια και ανατολικά της νήσου Ταϊβάν», καθώς και σε ζώνες γύρω από τις νήσους «Κινμέν, Ματσού, Γουτσιού και Ντονγκγίν», κοντά στις κινεζικές ακτές, πρόσθεσε, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο ΟΗΕ κάλεσε τα μέρη να «απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να επιδεινώσει τις εντάσεις» ενώ στην Ουάσιγκτον αξιωματούχος που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ «παρακολουθούν πολύ στενά» την κατάσταση και κάλεσε την Κίνα να δείξει «αυτοσυγκράτηση».

Η Κίνα λέει πως θα προτιμούσε την «ειρηνική» επανένωση με τη νήσο των 23 εκατομμυρίων κατοίκων, αλλά δεν έχει αποκλείσει ποτέ το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής ισχύος.

Στην ομιλία που εκφώνησε μετά την ορκωμοσία του ο Λάι Τσινγκ-τε, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν «επικίνδυνο αυτονομιστή» το Πεκίνο, δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί τη δημοκρατία στη νήσο έναντι αυτών που παρουσίασε ως κινεζικές απειλές. Αξίωσε η Κίνα να «σταματήσει τους πολιτικούς και στρατιωτικούς εκφοβισμούς». Αναφέρθηκε επίσης ρητώς σε κίνδυνο «πολέμου», έπειτα από χρόνια διπλωματικής και στρατιωτικής πίεσης της Κίνας στην Ταϊβάν.

Ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι σχολίασε την επομένη πως οι αυτονομιστές της Ταϊβάν θα μείνουν «στην ιστορία» ως μνημείο «ντροπής».

Σήμερα, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα και η εφημερίδα-όργανο του πολιτικού γραφείου της κεντρικής επιτροπής του κινεζικού ΚΚ, η Λαϊκή Ημερησία, δημοσίευσαν κύρια άρθρα με τα οποία υμνούν τα στρατιωτικά γυμνάσια, κατακεραυνώνουν την «προδοτική» συμπεριφορά του κ. Λάι και διαμηνύουν πως θα υποστεί «πολύ σκληρό πλήγμα».

Οι προηγούμενες ασκήσεις ευρείας κλίμακας της Κίνας γύρω από την Ταϊβάν διεξήχθησαν τον Αύγουστο του 2023, εν είδει «αυστηρής προειδοποίησης» του Πεκίνου, έπειτα από επίσκεψη του κ. Λάι, τότε αντιπροέδρου, στις ΗΠΑ.

Πριν από αυτές, το Πεκίνο είχε προχωρήσει σε γυμνάσια ιστορικού μεγέθους τον Αύγουστο του 2022, αντιδρώντας στην επίσκεψη που είχε κάνει τότε στην Ταϊπέι η Νάνσι Πελόσι, τότε πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.