Στην πιο ηχηρή παρέμβαση στήριξης στη Βενεζουέλα προέβη την Πέμπτη η Μόσχα. «Ελπίζουμε η κυβέρνηση Τραμπ να μην κάνει κάποιο μοιραίο λάθος» αναφέρεται χαρακτηριστικά, στον απόηχο της απόφασης του Λευκού Οίκου για ναυτικό αποκλεισμό της λατινοαμερικανικής χώρας.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών απευθύνει κάλεσμα για εξομάλυνση του διαλόγου μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας, τονίζοντας ότι «χρειάζεται αποκλιμάκωση».

«Ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ, η οποία χαρακτηρίζεται από μια ορθολογική και ρεαλιστική προσέγγιση, δεν θα κάνει ένα μοιραίο λάθος», ανέφερε χαρακτηριστικά το υπουργείο.

«Ελπίζουμε ότι οι ΗΠΑ δεν θα εμπλακούν σε μια κατάσταση που θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες για ολόκληρο το Δυτικό Ημισφαίριο» σημειώνει το ρωσικό ΥΠΕΞ

Επιβεβαιώνουμε την αλληλεγγύη μας στον λαό της Βενεζουέλας, την υποστήριξή μας στην πολιτική του πρόεδρου Μαδούρο που στοχεύει στην προάσπιση των συμφερόντων της χώρας, προσθέτει.



Οι ενέργειες των ΗΠΑ στην Καραϊβική αντιμετωπίζονται αρνητικά από σχεδόν όλες τις χώρες, με εξαίρεση τα ευρωπαϊκά κράτη δήλωσε εξάλλου από την Τεχεράνη ο Σεργκέι Λαβρόφ. Τα τελευταία έχουν παραμείνει σιωπηλά, αποφεύγοντας οποιαδήποτε κριτική προς την Ουάσιγκτον και υποτάσσοντας όλες τις σκέψεις τους σε έναν και μόνο στόχο: να πείσουν την κυβέρνηση Τραμπ να ακολουθήσει την ευρωπαϊκή πορεία στο ζήτημα της Ουκρανίας, ώστε να μην σταματήσει ο πόλεμος που έχει εξαπολύσει η Δύση εναντίον της Ρωσίας, υποστήριξε.

«Είμαστε βαθιά ανήσυχοι για τις ενέργειες του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και, γενικότερα, για τις πολεμικές δηλώσεις του Πενταγώνου, το οποίο έχει δηλώσει ότι, εκτός από τις παράνομες ενέργειές του να βυθίζει πολιτικά πλοία «χωρίς δίκη ή έρευνα» στην Καραϊβική Θάλασσα, σχεδιάζει επίσης μια χερσαία επιχείρηση» τόνισε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

«Όλα αυτά υπονομεύουν τις ελπίδες ότι μπορούν να επιτευχθούν συμφωνίες στο πλαίσιο της τρέχουσας ισορροπίας δυνάμεων στη διεθνή σκηνή» πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση Μαδούρο διαβεβαίωσε πάντως ότι ο ναυτικός αποκλεισμός στον οποίο ανακοίνωσαν πως προχωρούν οι ΗΠΑ, δεν έχει επηρεάσει, τουλάχιστον ως αυτό το στάδιο, τις εξαγωγές πετρελαίου, του κυριότερου πόρου του κράτους της Λατινικής Αμερικής.

«Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου και υποπροϊόντων του διεξάγονται ομαλά. Τα πετρελαιοφόρα συνεχίζουν να πλέουν με κάθε ασφάλεια», διαβεβαίωσε η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PdVSA.

