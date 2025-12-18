Λογαριασμός
Οι ΗΠΑ ενέκριναν πωλήσεις όπλων αξίας 11 δισ. δολαρίων στην Ταϊβάν

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε τη δεύτερη πώληση πακέτου εξοπλισμών στην Ταϊβάν κατά τη δεύτερη θητεία Τραμπ, αξίας 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε τη δεύτερη πώληση πακέτου εξοπλισμών στην Ταϊβάν αφότου επέστρεψε στην εξουσία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αξίας 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε σήμερα η Ταϊπέι εκφράζοντας «ειλικρινείς ευχαριστίες».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της νήσου, το πακέτο αυτό συμπεριλαμβάνει συμβάσεις πώλησης συστημάτων εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων HIMARS, οβιδοβόλων, αντιαρματικών πυραύλων, drones και ανταλλακτικών για διάφορους τύπους στρατιωτικού εξοπλισμού.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τέτοια πώληση στην ιστορία.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ Ταϊβάν όπλα
