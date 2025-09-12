Κίνα: Kαταδικάζει διάπλου Στενού της Ταϊβάν από πολεμικά πλοία ΗΠΑ- Βρετανίας

Ο στρατός της Κίνας καταδίκασε σήμερα τον διάπλου ενός αμερικανικού και βρετανικού πολεμικού πλοίου του Στενού της Ταϊβάν, λέγοντας ότι διέταξε τις ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις να παρακολουθούν και να προειδοποιούν τα δύο πλοία.

Η Διοίκηση Ανατολικού Θεάτρου Επιχειρήσεων του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας ανακοίνωσε ότι το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Higgins και η βρετανική φρεγάτα HMS Richmond προκάλεσαν προβλήματα και προέβησαν σε προκλήσεις.

«Οι ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας στέλνουν λάθος μηνύματα και υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα κατά μήκος του Στενού της Ταϊβάν», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας δήλωσε ότι ο διάπλους ήταν μια διέλευση ρουτίνας.

«Όπου κι αν επιχειρεί το Βασιλικό Ναυτικό, το κάνει σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες και ασκεί δικαιώματα ελευθερίας ναυσιπλοΐας σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας», υπογράμμισε το βρετανικό υπουργείο.

Ο αμερικανικός στρατός δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Την περασμένη εβδομάδα, ένα καναδικό και ένα αυστραλιανό πολεμικό πλοίο διέσχισαν επίσης το Στενό.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και, κατά καιρούς, πλοία από συμμαχικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Καναδά, της Βρετανίας και της Γαλλίας, διέρχονται από το Στενό, το οποίο θεωρούν διεθνή πλωτή οδό, περίπου μία φορά το μήνα. Η Ταϊβάν θεωρεί επίσης το Στενό διεθνή πλωτή οδό.

Η Κίνα, η οποία θεωρεί την Ταϊβάν ως δικό της έδαφος, λέει ότι η στρατηγικής σημασία πλωτή οδός αποτελεί μέρος των χωρικών της υδάτων. Η κυβέρνηση της Ταϊβάν απορρίπτει τις εδαφικές αξιώσεις του Πεκίνου.

Η Κίνα έχει αυξήσει την στρατιωτική της πίεση στο νησί τα τελευταία πέντε χρόνια, μεταξύ άλλων διοργανώνοντας πολεμικά γυμνάσια κοντά.

Νωρίτερα σήμερα, η Κίνα ανακοίνωσε ότι το νεότερο αεροπλανοφόρο της, το Φουτζιάν, διέσχισε το Στενό της Ταϊβάν για να διεξαχθούν «δοκιμές επιστημονικής έρευνας και αποστολές εκπαίδευσης» στη Νότια Σινική Θάλασσα.

«Η υποβολή του Φουτζιάν σε δοκιμές και γυμνάσια (...) είναι φυσιολογικό μέρος της κατασκευής αεροπλανοφόρου και δεν έχει κανέναν συγκεκριμένο στόχο», διαβεβαίωσε εκπρόσωπος του κινεζικού πολεμικού ναυτικού, ο πλοίαρχος Λενγκ Γκουοουέι, σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα μέσω WeChat.

Οι κινήσεις στρατιωτικής φύσης στο στενό της Ταϊβάν θεωρούνται γενικά εξαιρετικά ευαίσθητες. Η Κίνα θεωρεί τη νήσο επαρχία της, που εκκρεμεί να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα μετά το τέλος του κινεζικού εμφυλίου πολέμου το 1949. Ασκεί στη Ταϊβάν μεγάλη πίεση, στρατιωτική, οικονομική και διπλωματική.

Η Κίνα διαθέτει σήμερα δύο – σοβιετικού σχεδιασμού – αεροπλανοφόρα σε υπηρεσία: το Λιαονίνγκ, που αγόρασε από την Ουκρανία το 2000, και το Σαντόνγκ, το πρώτο αεροπλανοφόρο που ναυπηγήθηκε ποτέ στον γίγαντα της Ασίας, σε υπηρεσία από το 2019.

Το Σαντόνγκ συμμετείχε τον Απρίλιο σε στρατιωτικά γυμνάσια στο στενό της Ταϊβάν το σενάριο των οποίων συμπεριλάμβανε τον «αποκλεισμό» της νήσου, σύμφωνα με τη διοίκηση ανατολικού θεάτρου των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

