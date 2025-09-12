Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισραήλ: Απορρίπτει τη διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τη λύση των δύο κρατών με τους Παλαιστίνιους

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία δήλωση που περιγράφει τα βήματα προς μια λύση 2 κρατών μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων

Ισραήλ

Το Ισραήλ απέρριψε την Παρασκευή με συντριπτική πλειοψηφία την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών να εγκρίνει μια διακήρυξη που περιγράφει τα βήματα προς μια λύση δύο κρατών μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων.

«Για άλλη μια φορά, έχει αποδειχθεί πόσο η Γενική Συνέλευση είναι ένα πολιτικό τσίρκο αποκομμένο από την πραγματικότητα: στις δεκάδες ρήτρες της διακήρυξης που εγκρίθηκαν από αυτό το ψήφισμα, δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών, Όρεν Μάρμορσταϊν, σε ανάρτηση στο X την Παρασκευή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ ΟΗΕ Παλαιστίνιοι Γάζα Μεσανατολικό
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark