Ισραήλ: Απορρίπτει τη διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τη λύση των δύο κρατών με τους Παλαιστίνιους

Το Ισραήλ απέρριψε την Παρασκευή με συντριπτική πλειοψηφία την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών να εγκρίνει μια διακήρυξη που περιγράφει τα βήματα προς μια λύση δύο κρατών μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων.

«Για άλλη μια φορά, έχει αποδειχθεί πόσο η Γενική Συνέλευση είναι ένα πολιτικό τσίρκο αποκομμένο από την πραγματικότητα: στις δεκάδες ρήτρες της διακήρυξης που εγκρίθηκαν από αυτό το ψήφισμα, δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών, Όρεν Μάρμορσταϊν, σε ανάρτηση στο X την Παρασκευή.

Israel utterly rejects the decision of the UN General Assembly this evening.



Once again, it has been proven how much the General Assembly is a political circus detached from reality: in the dozens of clauses of the declaration endorsed by this resolution, there is not a single… pic.twitter.com/UAT2VaAysi — Oren Marmorstein (@OrenMarmorstein) September 12, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.