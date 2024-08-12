Κίνα: Καλεί το Κίεβο σε αποκλιμάκωση ενώ συνεχίζεται η ουκρανική επίθεση στο Κουρσκ

Σε (μια ουσιαστικά υπέρ της Μόσχας) παρέμβασή του Πεκίνο κάλεσε σήμερα Δευτέρα σε αποκλιμάκωση, ενώ η Ουκρανία διεξάγει τις τελευταίες ημέρες μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση στη μεθοριακή ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, η οποία φαίνεται ότι έχει αιφνιδιάσει το Κρεμλίνο.

Η Κίνα εμφανίζεται ως ένας μετρημένος συνομιλητής σε σχέση με τους Δυτικούς που, σύμφωνα με την ίδια, «ρίχνουν λάδι στη φωτιά» παραδίδοντας όπλα στην Ουκρανία.

«Η Κίνα καλεί όλα τα μέρη σε [...] αποκλιμάκωση», αναφέρει το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζοντας σε ανακοίνωσή του την ανάγκη κάθε εμπόλεμο μέρος «να μην επεκτείνει το πεδίο της μάχης, να μην εντείνει τις μάχες και να μην ρίχνει λάδι στη φωτιά».

Το Πεκίνο καλεί τακτικά για τον τερματισμό των μαχών στην Ουκρανία. Η θέση αυτή είναι αμφιλεγόμενη καθώς σημαίνει, σύμφωνα με τους Δυτικούς, πως θα επιτραπεί στη Ρωσία να σταθεροποιήσει τα εδαφικά κέρδη της.

Έπειτα από μήνες που οπισθοχωρούσε απέναντι στους Ρώσους στρατιώτες στο ανατολικό μέτωπο, η Ουκρανία άρχισε την περασμένη Τρίτη μια μεγάλης έκτασης επιχείρηση στη μεθοριακή ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ. Οι ουκρανικές δυνάμεις διείσδυσαν σε βάθος δεκάδων χιλιομέτρων στο ρωσικό έδαφος και πήραν τον έλεγχο τοποθεσιών, σύμφωνα με αναλυτές.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι το Κίεβο επιδιώκει «να μεταφέρει τον πόλεμο στο έδαφος του επιτιθέμενου».



