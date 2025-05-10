Κίνα- ΗΠΑ: Οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου διεξάγουν συνομιλίες

Οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, ΗΠΑ και Κίνα, διεξάγουν συνομιλίες στη Γενεύη με στόχο να αποκλιμακωθεί ο εμπορικός πόλεμος.



Ο υπουργός Οικονομικών από τη μία πλευρά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από την άλλη: Ουάσινγκτον και Πεκίνο έστειλαν τα βαρέα τους όπλα αυτό το Σαββατοκύριακο στη Γενεύη σε μια προσπάθεια να αποκλιμακώσουν τον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, οι επιπτώσεις του οποίου έχουν αρχίσει να γίνονται αισθητές στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου.



Οι συνομιλίες – οι υψηλότερου επιπέδου από το ξέσπασμα της εμπορικής αντιπαράθεσης μετά την επιστροφή Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ—είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν σήμερα Σάββατο και αύριο στη Γενεύη με τη συμμετοχή του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, του επικεφαλής διαπραγματευτή σε θέματα εμπορίου Τζέιμσον Γκριρ και του αντιπροέδρου της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ.

Την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να μειώσει στο 80% τους τιμωρητικούς δασμούς που ο ίδιος έχει επιβάλει στα εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα.

«Ο πρόεδρος θα ήθελε να διευθετήσει το πρόβλημα με την Κίνα. Όπως έχει πει, θα ήθελε να ηρεμήσει η κατάσταση», σημείωσε χθες το βράδυ ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ μιλώντας στο Fox News.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο ο Τραμπ χρησιμοποιεί τους δασμούς ως πολιτικό εργαλείο για να ασκεί πίεση στους συμμάχους του. Στο πλαίσιο αυτό έχει επιβάλει ή έχει απειλήσει να επιβάλει υψηλούς δασμούς στους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Συνολικά στα εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα έχουν επιβληθεί δασμοί 145%, με το Πεκίνο να απαντά επιβάλλοντας δασμούς 125% στα αμερικανικά προϊόντα.

Αποτέλεσμα: οι διμερείς εμπορικές συναλλαγές έχουν ουσιαστικά ανασταλεί, ενώ έχουν προκληθεί μεγάλες αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές.

Οι συνομιλίες στη Γενεύη είναι «ένα θετικό και εποικοδομητικό βήμα προς την αποκλιμάκωση», εκτίμησε χθες η γενική διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα.

Για τον Ελβετό υπουργό Οικονομίας Γκι Παρμελέν αποτελεί ήδη «επιτυχία» το γεγονός ότι «οι δύο πλευρές συνομιλούν».

Ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης φαίνεται να έρχεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με ένα πλεονέκτημα: το Πεκίνο ανακοίνωσε χθες άνοδο 8,1% στις εξαγωγές του τον Απρίλιο, ποσοστό τετραπλάσιο από αυτό που προέβλεπαν οι αναλυτές, αν και οι εξαγωγές του προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά περίπου 18%.

Εξάλλου, αν πιστέψει κανείς τους Κινέζους, οι Αμερικανοί ήταν αυτοί που ζήτησαν τη διεξαγωγή των συνομιλιών.

Ο Τραμπ «δεν θα μειώσει μονομερώς του δασμούς επί της Κίνα. Πρέπει να δούμε παραχωρήσεις και από την πλευρά τους», προειδοποίησε πάντως η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Πιστεύω ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα στο οποίο ελπίζει ο πρόεδρος, ένας κόσμος αποκλιμάκωσης στον οποίo θα αρχίσουμε και πάλι να έχουμε εμπορικές σχέσεις οι μεν με τους δε και όπου θα εργαστούμε από κοινού πάνω σε μια μεγάλη συμφωνία», εξήγησε ο Λάτνικ την Πέμπτη στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.

«Ένα πιθανό αποτέλεσμα των συνομιλιών στην Ελβετία θα ήταν μια συμφωνία για την αναστολή των περισσότερων, ή και του συνόλου, των δασμών που επιβλήθηκαν φέτος και αυτό στη διάρκεια των διμερών συνομιλιών», εκτίμησε η Μπόνι Γκλέισερ επικεφαλής του προγράμματος Ινδίας - Ειρηνικού του German Marshall Fund με έδρα την Ουάσινγκτον.

Ειδική σε θέματα κινεζικής οικονομίας στο Asia Society Policy Institute με έδρα τις ΗΠΑ η Λίζι Λι αναμένει μια ενδεχομένως «συμβολική και προσωρινή κίνηση», που θα μπορούσε να «μειώσει την ένταση, αλλά όχι να διευθετήσει τις θεμελιώδεις διαφωνίες» μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Τραμπ επιθυμεί να συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, «να καταλήξει σε συμφωνία μαζί του και στη συνέχεια οι υφιστάμενοί τους να κανονίσουν τις λεπτομέρειες», σημείωσε ο Μπιλ Ράινς του Center for Strategic and International Studies.

Ωστόσο οι Κινέζοι «επιθυμούν να έχουν διευθετηθεί όλα τα ζητήματα πριν μια συνάντηση» μεταξύ των δύο προέδρων, συνέχισε.

Ο Σου Μπιν, καθηγητής στη σχολή διεθνούς εμπορίου Κίνας Ευρώπης (CEIBS) στη Σανγκάη, δεν αναμένει ότι οι δασμοί θα επιστρέψουν σε «λογικά επίπεδα»: «Ακόμη κι αν μειωθούν, θα μειωθούν μάλλον κατά το ήμισυ και εκεί ακόμη είναι πολύ ψηλοί για να υπάρξουν κανονικές εμπορικές συναλλαγές».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

