Η Ινδονησία αγοράζει 48 μαχητικά αεροσκάφη τύπου KAAN από την Τουρκία

Η κυβέρνηση της Ινδονησίας υπέγραψε σύμβαση για την αγορά συνολικά 48 μαχητικών αεροσκαφών του τύπου KAAN (TAI) από την Τουρκία, καθώς η χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας επιδιώκει να εκσυγχρονίσει το πεπαλαιωμένο υλικό της πολεμικής αεροπορίας της.

Στο πλαίσιο του εγχειρήματος, η Τζακάρτα παρήγγειλε εξάλλου 42 μαχητικά τύπου Rafale (Dassault Aviation) από τη Γαλλία το 2022, ενώ εξετάζει ακόμη εάν θα αποκτήσει μαχητικά J-10 (Chengdu) από την Κίνα και F-15EX (Boeing) από τις ΗΠΑ.

Η Τζακάρτα και η Άγκυρα υπέγραψαν «εφαρμοστική σύμβαση» το Σάββατο, στο περιθώριο σαλονιού της αμυντικής βιομηχανίας στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με εκπρόσωπο του ινδονησιακού υπουργείου Άμυνας.

Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες ούτε για το ποσό που θα δαπανηθεί, ούτε για τις ημερομηνίες παράδοσης.

Το KAAN, το πρώτο μαχητικό αεροσκάφος που σχεδιάζεται κι αναπτύσσεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του από την τουρκική στρατιωτική βιομηχανία, έκανε την πρώτη δοκιμαστική πτήση του τον Φεβρουάριο του 2024, όμως η σειριακή παραγωγή του δεν αναμένεται να αρχίσει παρά το 2028 το νωρίτερο. Η τουρκική αμυντική βιομηχανία που το ετοιμάζει το χαρακτηρίζει πέμπτης γενιάς, διαβεβαιώνει πως θα είναι χαμηλής παρατηρησιμότητας και θα χρησιμοποιεί δυο κινητήρες F-110 (General Electric). Πρόκειται για τον κινητήρα που χρησιμοποιείται σήμερα στο F-16 (Lockheed Martin).

Σύμφωνα με τις κυβερνήσεις των δυο χωρών, συμφωνήθηκε να ενισχυθεί η ανάπτυξη αμυντικών τεχνολογιών από κοινού και να αυξηθεί το παραγωγικό δυναμικό της ινδονησιακής αμυντικής βιομηχανίας.

Ακόμη, η Τζακάρτα υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης για την μελλοντική αγορά δυο φρεγατών κλάσης Milgem Istif (TAIS). Ούτε σε αυτή την περίπτωση αποκαλύφθηκε το ποσό που θα δαπανηθεί.

