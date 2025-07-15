Κίνα: Ελαφριά επιβράδυνση της ανάπτυξης το 2ο τρίμηνο

Η ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας επιβραδύνθηκε ελαφρά το δεύτερο τρίμηνο (5,2%), σύμφωνα με επίσημα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, πάντως παρέμειναν εντός των ορίων που προβλέπονταν, κυρίως χάρη στις εξαγωγές.
Ο ρυθμός ανάπτυξης του κινεζικού ΑΕΠ παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο (5,4%), αποδιδόμενη κυρίως στις συνεχιζόμενες εντάσεις με τις ΗΠΑ και την άτονη εσωτερική κατανάλωση.
