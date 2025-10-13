Κίνα: Δεκάδες συλλήψεις παστόρων της «παράνομης» Εκκλησίας της Σιών 

Δεκάδες πάστορες μιας από τις μεγαλύτερες «παράνομες» εκκλησίες στην Κίνα συνέλαβε η αστυνομία το Σαββατοκύριακο, στη «μεγαλύτερη καταστολή κατά των Χριστιανών από το 2018», σύμφωνα με ποιμένες και μέλη της Εκκλησίας.

Οι συλλήψεις αφορούν πάστορες και ανώτατα μέλη της Εκκλησίας της Σιών (Zion Church), δόγμα της Χριστιανικής Καθολικής Αποστολικής Εκκλησίας που ιδρύθηκε στις ΗΠΑ στα τέλη του 19ου αιώνα.

Η Εκκλησία της Σιών είναι μία από τις μεγαλύτερες ανεπίσημες εκκλησίες της Κίνας, με πάνω από 1.000 άτομα να παρακολουθούν τις λειτουργίες της.

Police in China detained dozens of pastors of one of its largest underground churches over the weekend, a church spokesperson and relatives said, in the biggest crackdown on Christians since 2018 https://t.co/AYsfqELX7f — Reuters (@Reuters) October 13, 2025

Ο πάστορας Jin Mingri, ιδρυτής της Εκκλησίας της Σιών (κεντρική φωτογραφία) - ανεπίσημης «κατ' οίκον εκκλησίας» που δεν έχει εγκριθεί από την κινεζική κυβέρνηση - συνελήφθη στο σπίτι του στην πόλη Beihai στο νότιο τμήμα της χώρας το βράδυ της Παρασκευής

Ο εκπρόσωπος της εκκλησίας, Sean Long δήλωσε στο Reuters ότι η κινεζική αστυνομία ανέκρινε περισσότερους από 150 πιστούς , ενώ τους τελευταίους μήνες είχε αυξήσει την παρενόχληση στις κυριακάτικες λειτουργίες τους.

Μιλώντας από το σπίτι του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Long πρόσθεσε ότι οι κινεζικές αρχές συνέλαβαν σχεδόν 30 πάστορες και μέλη της εκκλησίας σε όλη την επικράτεια, αλλά αργότερα άφησαν ελεύθερους πέντε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν τις συλλήψεις αναφέροντας: «Αυτή η καταστολή καταδεικνύει περαιτέρω πώς το ΚΚΚ ασκεί εχθρότητα απέναντι στους Χριστιανούς που απορρίπτουν την παρέμβαση του Κόμματος στην πίστη τους και επιλέγουν να λατρεύουν σε μη εγγεγραμμένες οικιακές εκκλησίες.

Καλούμε το ΚΚΚ να απελευθερώσει αμέσως τους κρατούμενους ηγέτες της εκκλησίας και να επιτρέψει σε όλους τους πιστούς, συμπεριλαμβανομένων των μελών των οικιακών εκκλησιών, να συμμετέχουν σε θρησκευτικές δραστηριότητες χωρίς φόβο αντιποίνων».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.