Ερωτηθείς αν θα ήθελε να επισκεφθεί τη Γάζα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απάντησε σε δημοσιογράφους που επέβαιναν στο Air Force One ότι θα ήταν «περήφανος» να το κάνει. «Την ξέρω πολύ καλά χωρίς να την έχω επισκεφτεί», είπε και πρόσθεσε: «Θα ήθελα να το κάνω».

«Πιστεύω ότι θα είναι ένα μεγάλο θαύμα τις επόμενες δεκαετίες. Αν προχωρήσεις πολύ γρήγορα, δεν θα είναι καλό. Πρέπει να προχωρήσεις με τη σωστή ταχύτητα, δεν μπορείς να προχωρήσεις πολύ γρήγορα», πρόσθεσε ο Τραμπ λίγο πριν προσγειωθεί στο Ισραήλ.

«Δεν ξέρω για Ριβιέρα της Γάζας, πρώτα πρέπει να φροντίσουμε τους ανθρώπους. Όλοι θέλουν να γίνουν μέρος της ειρήνης», πρόσθεσε ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος.

Μετά την προσγείωσή του στο Τελ Αβίβ, ο Ντόναλντ Τραμπ θα κατευθυνθεί προς την Ιερουσαλήμ, όπου θα απευθύνει ομιλία στο κοινοβούλιο του Ισραήλ. Αναμένεται επίσης να συναντήσει τις οικογένειες ορισμένων από τους ομήρους.

Στη συνέχεια, θα ταξιδέψει στο Σαρμ Ελ Σέιχ για να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα, στην οποία θα παρευρεθούν περίπου 20 ηγέτες από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης.

Πηγή: skai.gr

