Κίνα: Άνδρας επιτέθηκε σε σχολικό λεωφορείο τραυματίζοντας μια Ιαπωνέζα και το παιδί της

Ενας άνδρας οπλισμένος με αντικείμενο που φαίνεται να είναι μαχαίρι επιτέθηκε σήμερα σε λεωφορείο που χρησιμοποιείται ως σχολικό από μια ιαπωνική σχολή στο Σουζού της Κίνας τραυματίζοντας μια Ιαπωνέζα και το παιδί της, μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός NHK.

Η μητέρα και το παιδί της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και τα τραύματα που φέρουν δεν είναι απειλητικά για τη ζωή τους, μετέδωσε ο NHK επικαλούμενος το προξενείο της Ιαπωνίας στη Σανγκάη.

Δεν υπήρξε άμεσα κάποιος διαθέσιμος να σχολιάσει από το προξενείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

