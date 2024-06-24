Ουκρανία: Εκκαθαρίσεις στην Κρατική Φρουρά από τον Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε εντολή στον νέο επικεφαλής της Κρατικής Φρουράς της Ουκρανίας να προχωρήσει σε εκκαθαρίσεις στις τάξεις της Φρουράς από άτομα που την δυσφημούν, ένα μήνα μετά αφότου αξιωματούχοι της Φρουράς κρίθηκαν υπεύθυνοι για την απόπειρα δολοφονίας του προέδρου και ανώτερων Ουκρανών αξιωματούχων.

Η υπηρεσία ασφαλείας SBU ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι συνέλαβε δύο άνδρες, συνταγματάρχες της Κρατικής Φρουράς, με την κατηγορία ότι συνεργάζονταν με τη Ρωσία για τον σχεδιασμό της δολοφονίας του Ζελένσκι και άλλων κορυφαίων αξιωματούχων της χώρας. Σύμφωνα με την SBU, στόχος της ομάδας ήταν επίσης να σκοτώσει τον επικεφαλής την, τον Βασίλ Μαλιούκ καθώς και τον Κιρίλο Μπουντάνοφ, τον επικεφαλής της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών. Σύμφωνα με την SBU, οι δύο αξιωματικοί «μετέφεραν εμπιστευτικές πληροφορίες» στη Ρωσία και σκόπευαν να στρατολογήσουν στελέχη της υπηρεσίας ασφαλείας για να πάρουν όμηρο και να σκοτώσουν τον Ζελένσκι.

Αρμοδιότητα της Κρατικής Φρουράς είναι η ασφάλεια των δημόσιων προσώπων.

Παρουσιάζοντας σήμερα τον συνταγματάρχη Ολέκσιι Μορόζοφ ως νέο επικεφαλής της Κρατικής Φρουράς, ο Ζελένσκι τόνισε ότι βασικό καθήκον του είναι να διασφαλίσει ότι μόνο όσοι βλέπουν το μέλλον τους συνδεδεμένο με την Ουκρανία θα ενταχθούν στην Φρουρά.

«Και, βεβαίως, η Φρουρά πρέπει να απαλλαγεί από οποιονδήποτε δεν συστρατεύεται με την Ουκρανία, ή δυσφημεί την Κρατική Φρουρά», ανέφερε στο Telegram.

Ο Ζελένσκι απέπεμψε με διάταγμά του τον Σέρχιι Ρουντ, προκάτοχο του Μορόζοφ, τον Μάιο, δύο ημέρες αφότου η SBU συνέλαβε υπαλλήλους της υπηρεσίας που εργάζονταν για την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας και διέρρευαν απόρρητες πληροφορίες.

Η Μόσχα δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για τις ανακοινώσεις της SBU.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

