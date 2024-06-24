Η ιστορία της Ευρώπης δείχνει ότι ο εθνικισμός δεν προσφέρει λύση καμία στα προβλήματα, δήλωσε σήμερα ο Γερμανός υπουργός Άμυνας κατά τη διάρκεια επίσκεψης του στο Παρίσι, τονίζοντας ότι θα ήταν πιο χαρούμενος αν φιλελεύθερες δυνάμεις κέρδιζαν στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία.

«Μπορώ να πω από την πλευρά μου και από την πλευρά της Γερμανίας ότι ο εθνικισμός δεν ήταν ποτέ η λύση στα προβλήματα. Αυτό είναι ένα μάθημα από την ευρωπαϊκή ιστορία που δεν μπορεί να αγνοηθεί», τόνισε ο Μπόρις Πιστόριους σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τους Γάλλους και Πολωνούς ομολόγους του.

«Γι’ αυτό θα ήμουν ευτυχής αν επιτυγχανόταν ένα εκλογικό αποτέλεσμα, που θα ενίσχυε τις δημοκρατικές, ελεύθερες και φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις και συνεπώς το μέλλον της Ευρώπης», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

