Δημοσκοπηση στη Γαλλία: 15,5 μονάδες πίσω από τη Λεπέν το κόμμα του Μακρόν

Σε μια νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Ifop που δημοσιεύεται σήμερα, λιγότερο από μια εβδομάδα πριν από τον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία, το ακκροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός (RN) συγκεντρώνει το 36% των ψήφων, η συμμαχία κομμάτων της αριστεράς, το Νέο Λαϊκό Μέτωπο λαμβάνει 29,5% και η κεντρώα συμμαχία του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται στην τρίτη θέση, αποσπώντας το 20,5% των ψήφων.

Σε μια συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε σήμερα ο πρόεδρος Μακρόν δήλωσε ότι τα προγράμματα των «δύο άκρων» οδηγούν «σε εμφύλιο πόλεμο», με τον Γάλλο πρόεδρο να κατηγορεί το ακροδεξιό κόμμα Εθνική Συσπείρωση και το αριστερό κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία «και όσους τους ακολουθούν».

Χθες ο Μακρόν δεσμεύτηκε «να δράσει μέχρι τον Μάιο του 2027», όποτε και λήγει η θητεία του, ακόμη κι αν το πολιτικό του στρατόπεδο βρεθεί σε ευάλωτη θέση από το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

