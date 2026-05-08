Μεγάλη δασική πυρκαγιά έχει προκληθεί στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ μετά την πτώση drone, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές διαβεβαιώνοντας ότι δεν έχει ανιχνευθεί αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας.

«Έπειτα από την πτώση drone, πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες στη ζώνη προστασίας του Τσερνόμπιλ», ανακοίνωσε η διοίκηση της ζώνης.

🔥 A massive forest fire is raging in the Chernobyl Exclusion Zone, engulfing more than 1,100 hectares.



The flames are spreading rapidly due to strong winds and dry weather. Firefighters, forced to work in elevated radiation levels, are unable to fight the blaze. Furthermore, in… pic.twitter.com/WooMt3lSAI — News.Az (@news_az) May 8, 2026

Η πυρκαγιά παραμένει ενεργή σε έκταση 11.000 στρεμμάτων, καθώς οι ριπές του ανέμου δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, διευκρίνισε η αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

