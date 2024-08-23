Ισλανδία: Φόβοι για ρύπανση από αέρια μετά την έκρηξη ηφαιστείου, εκκενώθηκε σπα

Ένα ηφαίστειο στη νοτιοδυτική Ισλανδία εκτοξεύει λάβα και καπνό για δεύτερη ημέρα σήμερα Παρασκευή, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, εγείροντας φόβους για το ενδεχόμενο ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα ηφαιστειακά αέρια, ώρες αφότου η έκρηξη οδήγησε στην εκκένωση ενός κοντινού πολυτελούς θέρετρου.

Πίδακες λάβας διακρίνονταν να εξακοντίζονται με φόντο τον νυχτερινό ουρανό, μετά τη χθεσινή έκρηξη στη χερσόνησο Ρέκιανες, όμως η ροή της λάβας από το ηφαίστειο έχει έκτοτε επιβραδυνθεί, δήλωσε η Ρίκε Πέντερσεν, επικεφαλής του Σκανδιναβικού Κέντρου Ηφαιστειολογίας.

«Αυτή είναι μια χαρακτηριστική αρχή μιας έκρηξης», σημείωσε. «Στην αρχή καταγράφουμε υψηλούς πίδακες λάβας και μεγάλη ισχύ και πολύ γρήγορα αυτή η δραστηριότητα ελαττώνεται, όμως αυτό δεν μας λέει κάτι σχετικά με το πόσο θα διαρκέσει» το φαινόμενο.

Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι τα ηφαιστειακά αέρια που εκλύθηκαν από την έκρηξη θα μπορούσαν να μεταφερθούν από τον άνεμο προς τα νότια και νοτιοανατολικά.

Η λάβα αρχικά έρρεε από το ηφαίστειο με ρυθμό έως 2.000 κυβικών μέτρων ανά δευτερόλεπτο, με τον νυν, χαμηλότερο ρυθμό που καταγράφεται τώρα να συγκρίνεται με εκείνον της τελευταίας έκρηξης τον Μάιο, πρόσθεσε η ίδια.

❗️🌋🇮🇸 - On Thursday, a volcano in southwest Iceland erupted, releasing lava and smoke into the air—marking the sixth eruption since December.



The event took place on the Reykjanes peninsula, just south of Reykjavik, where magma had been steadily accumulating.



The region, home… pic.twitter.com/zUsdPfkudk — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 22, 2024

Η ρωγμή στο ηφαίστειο, το οποίο έχει εκραγεί έξι φορές από τον Δεκέμβριο, εκτεινόταν στα 5 χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια της ημέρας από 3,9 χλμ αργά χθες το βράδυ, είπε η Πέντερσεν.

Το πολυτελές σπα Blue Lagoon, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο με μεγάλες εξωτερικές λίμνες που θερμαίνονται με τη βοήθεια της γεωθερμικής ενέργειας, εκκενώθηκε αργά χθες το βράδυ και σήμερα παραμένει κλειστό, αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διεύθυνσή του.

Περίπου 1.300 επισκέπτες και προσωπικό βρίσκονταν στο σπα, έγραψε η ισλανδική εφημερίδα Morgunbladid.

«Πήγαμε εκεί ως τουρίστες αναζητώντας μια καλή ημέρα», δήλωσε ο μεσίτης Ντένις Μέρφι, από το Κέιπ Κοντ, στη Μασσαχουσέτη, ο οποίος είχε επισκεφθεί το σπα μαζί με την κόρη του.

«Το επόμενο πράγμα που είδαμε ήταν το έδαφος να εκρήγνυται δίπλα μας» συμπλήρωσε ο 53χρονος. Μαζί με την κόρη του έβλεπαν τον ουρανό να γίνεται κόκκινος, την ώρα που τους απομάκρυναν από τον χώρο.

«Υπήρχε πραγματικά μια αίσθηση του επείγοντος καθώς προσπαθούσαμε να φύγουμε από εκεί. Το προσωπικό πετούσε όλα τα πράγματά μας στην τσάντα μας και απλά έλεγε, πρέπει να φύγετε από εδώ», περιέγραψε.

Η κοντινή πόλη Γκρίνταβικ, η οποία έχει απειληθεί από τη λάβα και έχει πληγεί από σεισμούς κατά τη διάρκεια προηγούμενων εκρήξεων, δεν επηρεάζεται άμεσα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, με την Πέντερσεν να επισημαίνει ότι τα ποτάμια λάβας σταμάτησαν λίγο προτού φθάσουν σε έναν δρόμο της γύρω περιοχής.

Δεν υπάρχουν επίσης προβλήματα στα δρομολόγια των αεροσκαφών προς και από το αεροδρόμιο Keflavik της πρωτεύουσας, όπως αναφέρεται σήμερα στον ιστότοπό του.

❗️🌋🇮🇸 - The Sundhnúkur volcano in Grindavík, southwest of Iceland, erupted, the entire area was evacuated and a state of emergency was declared.



The fault from which the magma flows reaches almost 4 kilometers. However, scientists believe that the peak of the eruption will… pic.twitter.com/dDpG86pMCc — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 23, 2024

A 4.1 magnitude earthquake at 22:37, and once again #Reykjanes is on fire, with a 4km long opened up in the same rough area as the last eruption.



There were 1300 people on site at the Blue Lagoon when the eruption started, all have been safely evacuated.#iceland #volcano pic.twitter.com/8p5gWZMt0d — Paul // Verone 🐺🐱🐱 (@Verone3784) August 22, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.