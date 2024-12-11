Την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η οποία πέρα από πρώην αρραβωνιαστικιά του γιου του, είχε επίσης κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση και είχε αποχωρήσει αθόρυβα από το Fox News καιρό πριν τη λήξη της σύμβασής της σύμφωνα με το The New Yorker.

Τον Νοέμβριο του 2018, μία νεαρή γυναίκα που εργαζόταν για την Γκίλφοϊλ στο Fox News την κατηγόρησε για σεξουαλική παρενόχληση, η οποία καταγράφηκε σε εμπιστευτικό έγγραφο καταγγελίας 42 σελίδων. Η βοηθός ανέφερε ότι η Γκίλφοϊλ την υπέβαλε σε συχνές σεξουαλικές ακατάλληλες συμπεριφορές, όπως γυμνότητα, την εμφάνιση ακατάλληλων φωτογραφιών ανδρών με τους οποίους είχε σχέση και σεξουαλικές απαιτήσεις. Η καταγγελία περιλάμβανε, επίσης, την πίεση της Γκίλφοϊλ για συμμετοχή σε σεξουαλικές πράξεις, την κριτική του σώματός της και την αναγκαστική συμμετοχή σε καταστάσεις που την έκαναν να νιώθει άβολα, όπως το να μοιράζεται το δωμάτιο μαζί της σε επαγγελματικά ταξίδια ή να περνά νύχτες στο διαμέρισμά της.

Η κατάσταση χειροτέρεψε όταν η βοηθός ανέφερε ότι η Γκίλφοϊλ προσπάθησε να εξαγοράσει με χρήματα τη σιωπή της. Η Γκίλφοϊλ φέρεται να υποσχέθηκε να προβεί σε χρηματικό διακανονισμό, καθώς και άλλες παροχές, αν η βοηθός συμφωνούσε να ψευδομαρτυρήσει για τις εμπειρίες της κατά τη διάρκεια έρευνας για παρενόχληση στον χώρο εργασίας στο Fox. Σύμφωνα με πολλές πηγές, η Γκίλφοϊλ την προειδοποίησε, επίσης, ότι θα μπορούσε να βλάψει τη φήμη της αν δεν συμμορφωνόταν. Η βοηθός αρνήθηκε την προσφορά, επέλεξε να αναφέρει την αλήθεια και τελικά υπέβαλε καταγγελία, η οποία συνέβαλε στην εσωτερική έρευνα του Fox. Ως αποτέλεσμα, η Γκίλφοϊλ αναγκάστηκε να φύγει από το Fox News το 2018, αρκετά χρόνια πριν από την προγραμματισμένη λήξη της σύμβασής της.

Παρά τις σοβαρές κατηγορίες, η Γκίλφοϊλ συνέχισε να παίζει κεντρικό ρόλο στην εκστρατεία του Τραμπ. Έγινε εξέχουσα φιγούρα στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών το 2020, όπου έδωσε έναν εκρηκτικό λόγο υποστήριξης για τον Τραμπ, προειδοποιώντας ότι οι Δημοκρατικοί ήθελαν να «καταστρέψουν αυτήν τη χώρα». Η παρουσίασή της κέρδισε τα συγχαρητήρια του Τραμπ, ο οποίος την αποκάλεσε μία από τις «σπουδαιότερες» ομιλίες που έχει ακούσει ποτέ.

Πηγή: skai.gr

