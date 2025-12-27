Καθ’ οδόν προς τις ΗΠΑ ο Ζελένσκι: Συνάντηση με Τραμπ και μήνυμα για «κόκκινες γραμμές» και συμβιβασμούς

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με ενδιάμεσο σταθμό τον Καναδά για συνάντηση με τον πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ. «Αυτή τη στιγμή πετάμε για τη Φλόριντα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθ' οδόν, θα κάνουμε μια στάση στον Καναδά. Θα έχω μια συνάντηση με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ. Μαζί, σχεδιάζουμε να πραγματοποιήσουμε διαδικτυακές συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία έχει τις «κόκκινες γραμμές» της, εξέφρασε ωστόσο τη βεβαιότητα ότι μπορούν να βρεθούν συμβιβασμοί. Υπογράμμισε παράλληλα ότι υπό τις σημερινές συνθήκες ασφάλειας η χώρα του δεν μπορεί να διεξαγάγει δημοψήφισμα και χρειάζεται ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας. «Οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ θα εξαρτηθούν από το τι είναι διαθέσιμος να προσφέρει ο Τραμπ», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε επίσης ότι το Κίεβο έχει άμεση ανάγκη από περισσότερους πυραύλους αεράμυνας, καθώς η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι η απαίτηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να ψηφίσουν στις ουκρανικές εκλογές και Ουκρανοί που βρίσκονται στη Ρωσία θα υπονόμευε τη νομιμότητα της εκλογικής διαδικασίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι είναι ανοιχτός σε διάλογο με την ουκρανική κοινωνία, αν αυτή δεν συμφωνεί με τις προτάσεις των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ακόμη, δήλωσε ότι προς το παρόν δεν βλέπει ετοιμότητα από την Κίνα να συμμετάσχει στην ειρηνευτική διαδικασία.

Ενόψει της συνάντησης που θα έχει το Σαββατοκύριακο με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα στο Politico ότι ο Ουκρανός ηγέτης «δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ». «Δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω. Επομένως, θα δούμε τι έχει», φέρεται να είπε στη συνέντευξη αυτήν, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως θα μπορούσαν να έχουν μια παραγωγική συνάντηση.

Εν τω μεταξύ, το ένα τρίτο του Κιέβου έχει μείνει χωρίς θέρμανση μετά από μια εκτεταμένη ρωσική επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε το Σάββατο ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωε νωρίτερα οτι «η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με σχεδόν 500 drones και 40 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας».

