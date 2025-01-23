Κίεβο: H Μόσχα ότι εκτέλεσε τουλάχιστον 6 αφοπλισμένους Ουκρανούς στρατιώτες

Η Ουκρανία κατηγόρησε σήμερα τις ρωσικές δυνάμεις ότι εκτέλεσαν τουλάχιστον έξι αφοπλισμένους Ουκρανούς στρατιώτες, σύμφωνα με τον Ουκρανό Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ντμίτριο Λούμπινετς, η υπηρεσία του οποίου τηρεί αρχείο για εκτελέσεις αιχμαλώτων πολέμου.

Σύμφωνα με τον Λούμπινετς, στο διαδίκτυο κυκλοφορεί ένα βίντεο, στο οποίο έχει καταγραφεί «πιθανή κυνική εκτέλεση από Ρώσους στρατιωτικούς αφοπλισμένων Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου».

«Στο βίντεο οι κατακτητές κατέγραψαν μόνοι τους το έγκλημα που οι ίδιοι διέπραξαν – την εκτέλεση με πυροβολισμό στην πλάτη έξι Ουκρανών μαχητών οι οποίοι αιχμαλωτίσθηκαν. Το βίντεο κόβεται, όταν στο έδαφος είναι πεσμένος ένας έβδομος μαχητής, η τύχη του οποίου αγνοείται», γράφει ο Λούμπινετς.

«Η εκτέλεση του καθενός αιχμαλώτου πολέμου γίνεται μπροστά στα μάτια των άλλων στρατιωτών τους. Μάλιστα οι κατακτητές τους διατάζουν «να ξαπλώσουν και να κλείσουν το στόμα τους» , ενώ ο ‘κάμεραμαν’ του εγκλήματος φωνάζει ‘ ο ένας είναι δικός μου» , ενώ στη συνέχεια φαίνεται πως πυροβολεί στην πλάτη έναν από τους αιχμαλώτους πολέμου», γράφει ο Λούμπινετς.

Ο Λούμπινετς δήλωσε ότι έστειλε τις πληροφορίες αυτές στον ΟΗΕ και στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ), καθώς οι αιχμάλωτοι πολέμου προστατεύονται από τη Σύμβαση της Γενεύης.

Οι ρωσικές δεν σχολίασαν αυτές τις δηλώσεις γράφει το BBC επισημαίνοντας ότι σε συνθήκες πολέμου δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν άμεσα οι δηλώσεις αυτές.

Η Γενική Εισαγγελία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι Ρώσοι στρατιωτικοί εκτέλεσαν ακόμη έξι Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου, και ότι ξεκίνησε ποινική υπόθεση σε σχέση με τις εκτελέσεις Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου στην περιοχή του Ντονέτσκ.

Στην ανακοίνωση της Γενικής Εισαγγελίας στην κανάλι στην εφαρμογή Telegram αναφέρεται ότι «κατά την διάρκεια εφόδου στις θέσει των ουκρανικών στρατευμάτων στην περιοχή του Ντονέτσκ οι κατακτητές συνέλαβαν αιχμαλώτους έξι στρατιώτες των Δυνάμεων άμυνας της Ουκρανίας και στην συνέχεια τους εκτέλεσαν»

Το Κίεβο και η Μόσχα αλληλοκατηγορούνται για κακοποίηση αιχμαλώτων πολέμου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Τον Ιανουάριο, ο ΟΗΕ είχε ανακοινώσει ότι «ανησυχεί βαθύτατα» από την αύξηση των ισχυρισμών για συνοπτικές εκτελέσεις Ουκρανών στρατιωτών που έχουν συλληφθεί από τους Ρώσους.

Παρά τις μάχες υψηλής έντασης που συνεχίζονται μετά από σχεδόν τρία χρόνια ρωσικής εισβολής, το Κίεβο και η Μόσχα συνεχίζουν να ανταλλάσσουν τακτικά αιχμαλώτους πολέμου καθώς και τις σορούς σκοτωμένων στρατιωτών και αμάχων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.