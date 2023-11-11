Οι άραβες ηγέτες και ο ιρανός πρόεδρος συμμετέχουν σήμερα στη Σαουδική Αραβία σε μια κοινή σύνοδο κορυφής κατά την οποία αναμένεται να υπογραμμισθεί ότι επείγει να μπει ένα τέλος στις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον της Γάζας πριν η σύγκρουση προκαλέσει ανάφλεξη σ' ολόκληρη την περιοχή.

Οι επείγουσες συνεδριάσεις του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας θα διεξαχθούν στο Ριάντ πέντε εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου που ξέσπασε με την αιματηρή επίθεση του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος.

Περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, την ημέρα της επίθεσης της Χαμάς, σύμφωνα με ένα νέο, αναθεωρημένο προς τα κάτω απολογισμό που ανακοινώθηκε χθες, Παρασκευή, από τις αρχές. Επίσης 239 άνθρωποι έχουν απαχθεί και οδηγηθεί μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Έκτοτε το Ισράηλ βομβαρδίζει ακατάπαυστα το παλαιστινιακό έδαφος που ελέγχεται από τη Χαμάς, με αποτέλεσμα να έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 11.000 άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους τουλάχιστον 4.500 παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

Ο Αραβικός Σύνδεσμος και ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας επρόκειτο αρχικά να συνεδριάσουν χωριστά, όμως το σαουδαραβικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί πως οι σύνοδοι κορυφής των δύο οργανισμών θα διεξαχθούν από κοινού.

Η απόφαση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξει «μια ενοποιημένη συλλογική θέση που να εκφράζει την κοινή αραβική και μουσουλμανική βούληση σχετικά με τα επικίνδυνα και χωρίς προηγούμενο γεγονότα που παρατηρούνται στη Γάζα και στα παλαιστινιακά εδάφη», μετέδωσε το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων.

Ο Αραβικός Σύνδεσμος θα συζητήσει «την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί στη διεθνή σκηνή για να μπει τέλος στην επίθεση, να υποστηριχθούν η Παλαιστίνη και ο λαός της, να καταδικασθεί η ισραηλινή κατοχή και να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά της», δήλωσε την Πέμπτη ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου Χόσαμ Ζακί.

Η οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ, σύμμαχος της Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε πάντως ότι δεν περιμένει «τίποτα» απ' αυτή τη συνάντηση. «Δεν ελπίζουμε τίποτα από τέτοιες συναντήσεις», οι οποίες ουδέποτε έφεραν αποτελέσματα, δήλωσε χθες, Παρασκευή, ο Μοχάμεντ αλ-Χίντι, αναπληρωτής γενικός γραμματέας της οργάνωσης, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Βηρυτό.

«Το γεγονός ότι η διάσκεψη αυτή πραγματοποιείται έπειτα από 35 ημέρες (πολέμου)» είναι μια ξεκάθαρη ένδειξη, πρόσθεσε.

Η αναμενόμενη συμμετοχή στη διάσκεψη του ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί θα σηματοδοτήσει επίσης την πρώτη επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση το Μάρτιο της αποκατάστασης των διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο μεγάλες χώρες της Μέσης Ανατολής έπειτα από επτά χρόνια ρήξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

