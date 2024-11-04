Κι αν Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ κερδίσουν ίσο αριθμό εκλεκτόρων;

Τι θα συμβεί αν ούτε η Κάμαλα Χάρις ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρουν να κερδίσουν την πλειοψηφία των εκλεκτόρων στις 5 Νοεμβρίου; Το ενδεχόμενο, που προκαλεί άγχος στους Αμερικανούς οι οποίοι ήδη ανησυχούν για την επόμενη ημέρα των προεδρικών εκλογών, είναι θεωρητικά σχεδόν αδύνατο.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Σύνταγμα, σε αυτή την περίπτωση το Κογκρέσο θα αναλάβει να εκλέξει τον 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ. Πιο συγκεκριμένα τα νέα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα εκλέξουν τον πρόεδρο και της Γερουσίας τον αντιπρόεδρο.

Προκειμένου οι δύο υποψήφιοι να συγκεντρώσουν 269 εκλέκτορες έκαστος, σε σύνολο 538, θα πρέπει η Χάρις να κερδίσει στο Ουισκόνσιν, το Μίσιγκαν και την Πενσιλβάνια και ο Τραμπ να κερδίσει στη Τζόρτζια, την Αριζόνα, τη Νεβάδα και τη Βόρεια Καρολίνα και μία εκλογική περιφέρεια που παραδοσιακά ψηφίζει Δημοκρατικούς στη Νεμπράσκα.

Πρόκειται ωστόσο για ένα σχεδόν απίθανο σενάριο, το οποίο έχει συμβεί μόλις δύο φορές στις ΗΠΑ, το 1800 και το 1824.

Πώς ακριβώς θα γίνει η ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 6 Ιανουαρίου 2025, σε περίπτωση ισοψηφίας;

«Κάθε πολιτεία, ανεξαρτήτως του πληθυσμού της, έχει μία ψήφο» διευκρινίζει το Congressional Research Center.

Αυτό σημαίνει ότι δεν ψηφίζουν όλοι οι βουλευτές, αλλά μια αντιπροσωπεία των βουλευτών του κόμματος που έχει κερδίσει την πλειοψηφία των εδρών σε κάθε πολιτεία: το Άινταχο, δηλαδή, με τους δύο βουλευτές του θα έχει μία ψήφο, όπως και η Καλιφόρνια με τους 52 βουλευτές.

Καθώς οι πολιτείες των ΗΠΑ είναι 50, ο υποψήφιος πρόεδρος θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 26 ψήφους για να κερδίσει. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων μετά τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς πόσο θα οξύνει την ένταση στις ΗΠΑ μια τέτοια διαδικασία, την ώρα που εκατομμύρια Αμερικανοί ήδη πιστεύουν ότι έχουν γίνει παρατυπίες στην εκλογική διαδικασία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

