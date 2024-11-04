Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ορκίστηκε για ακόμη μια φορά πως ο στρατός της χώρας του θα πλήξει με σφοδρότητα τη Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του χθες στο βόρειο τμήμα της επικράτειας, στα σύνορα με τον Λίβανο, ενώ οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν σε οχυρά του σιιτικού κινήματος, που πρόσκειται στο Ιράν.

Στο βόρειο Ισραήλ, ήχησαν σειρήνες μετά την εκτόξευση κάπου εκατό ρουκετών από τον Λίβανο, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας πως αναχαίτισαν κάποιες, ενώ άλλες έπεσαν σε άδεια οικόπεδα.

Στα νότια σύνορά του, το Ισραήλ συνέχισε τον πόλεμο εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού στην πολιορκημένη κι ερειπωμένη Λωρίδα της Γάζας, όπου εκτυλίσσεται ανθρωπιστική καταστροφή, με 31 ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, να σκοτώνονται σε βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας είχε έναυσμα την έφοδο που εξαπέλυσε την 7η Οκτωβρίου η Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας. Την επομένη, για να υποστηρίξει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, σύμμαχό της, η λιβανική Χεζμπολά άνοιξε μέτωπο με το Ισραήλ και οι καθημερινές ανταλλαγές πυρών έκτοτε τελικά μεταμορφώθηκαν σε ανοικτό πόλεμο τον Σεπτέμβριο.

Ενώ δεν απομένει πλέον παρά μια ημέρα ως τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, τον κυριότερο σύμμαχο του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, και παρά τις διεθνείς πιέσεις, οι προσπάθειες με σκοπό να τερματιστούν οι πόλεμοι στη Λωρίδα της Γάζας και στον Λίβανο έχουν παραμείνει μάταιες μέχρι τώρα.

Χθες ο κ. Νετανιάχου, που έχει ορκιστεί πως θα φροντίσει η Χαμάς και η Χεζμπολά —κινήματα προσκείμενα στο Ιράν, ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ— να μην είναι πλέον σε θέση να απειλήσουν το Ισραήλ, επισκέφθηκε, για ακόμη μια φορά, την περιοχή των συνόρων με τον Λίβανο.

«Θέλω να είμαι σαφής: με ή χωρίς συμφωνία (σ.σ. κατάπαυσης του πυρός), τα κλειδιά για την αποκατάσταση της ασφάλειας (του Ισραήλ) είναι πριν απ’ όλα να απομακρυνθεί η Χεζμπολά πέραν του ποταμού Λιτάνι, να υπάρξει αντίδραση σε κάθε απόπειρα να επανεξοπλιστεί και η σθεναρή ανταπόδοση κάθε επιχείρησής (της) εναντίον μας», είπε ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος σε ισραηλινούς στρατιωτικούς.

Από την 23η Σεπτεμβρίου, ο ισραηλινός στρατός εξαπολύει μαζικούς βομβαρδισμούς εναντίον της Χεζμπολά στον Λίβανο, με διακηρυγμένο στόχο να εξουδετερωθεί το σιιτικό κίνημα στις παραμεθόριες περιοχές και να απωθηθούν οι μαχητές του βόρεια του ποταμού Λιτάνι, σε απόσταση περίπου τριάντα χιλιομέτων από τα σύνορα. Με αυτό τον τρόπο, η κυβέρνηση Νετανιάχου λέει πως θα επιτραπεί η ασφαλής επιστροφή των περίπου 60.000 κατοίκων του βόρειου Ισραήλ που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους κατά μήκος της μεθορίου εξαιτίας των πυρών της Χεζμπολά.

Χθες, σε βομβαρδισμούς σε τομείς του νότιου Λιβάνου σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι, ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Το κρατικό νοσοκομείο στην Τεμπνίν (νότια) υπέστη ζημιές και διατρέχει κίνδυνο να τεθεί εκτός λειτουργίας εξαιτίας βομβαρδισμών στην περιοχή όπου βρίσκεται, σύμφωνα με τον δήμαρχο Νάμπιλ Φαουάζ.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε από την πλευρά του πως σκότωσε πολλούς μαχητές της Χεζμπολά στον νότιο Λίβανο, όπου εξαπολύει χερσαίες επιθέσεις από την 30ή Σεπτεμβρίου.

Στον ανατολικό Λίβανο, βομβαρδίστηκαν κοινότητες της κοιλάδας Μπεκάα, έπειτα από εντολή του ισραηλινού στρατού στους κατοίκους της αρχαίας πόλης Μπααλμπέκ και περιχώρων της να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τμήματά της.

Τουλάχιστον 1.940 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από την 23η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Από την άλλη, η Χεζμπολά ανακοίνωσε πως εκτόξευσε «ομοβροντία πυραύλων» εναντίον στρατιωτικής βάσης στη Χάιφα και drones εναντίον βάσης περίπου 20 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από τη Χάιφα.

Στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς, από τους οποίους 17 στο βόρειο τμήμα του θυλάκου —όπου διεξάγονται από την 6η Οκτωβρίου νέες χερσαίες επιχειρήσεις για την αποτροπή, κατά τον ισραηλινό στρατό, της ανασύνταξης μονάδων της Χαμάς—, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ.

Επλήγησαν σπίτια που ανήκαν σε δυο οικογένειες στην Μπέιτ Λάχια και στην Τζαμπάλια (βόρεια), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τον ίδιο.

Στο νότιο τμήμα του θυλάκου, 13 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, σκοτώθηκαν στη Χαν Γιούνις, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

Σπίτια όπου ζούσαν άμαχοι βομβαρδίστηκαν «απροειδοποίητα», κατήγγειλε ο κ. Μπασάλ. «Στη βόρεια Γάζα, η πολιορκία είναι απόλυτη: πάνω από 100.000 κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς τροφή, χωρίς νερό και χωρίς φάρμακα», πρόσθεσε.

Οι Παλαιστίνιοι χαρακτηρίζουν τις ισραηλινές επιχειρήσεις στον βορρά «εθνική εκκαθάριση», απόπειρα να αδειάσουν δυο πόλεις και καταυλισμός προσφύγων ώστε να δημιουργηθούν «ουδέτερες ζώνες». Το Ισραήλ διαψεύδει.

Υγειονομικοί αξιωματούχοι επισκέφθηκαν χθες το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν, κοντά στην Μπέιτ Λάχια, που κατήγγειλαν ότι έγινε στόχος πυρών από ισραηλινά άρματα μάχης με αποτέλεσμα ένα παιδί που νοσηλευόταν να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, διευθυντής του νοσοκομείου, τόνισε πως τα πυρά εξαπολύθηκαν μετά την επίσκεψη ομάδας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που απομάκρυνε κάποιους ασθενείς.

Πρόσθεσε πως αν και είναι σημαντική η απομάκρυνση τραυματιών, αυτό που επείγει είναι να σταλούν ειδικευμένοι γιατροί στα νοσοκομεία της βόρειας Γάζας, που έχουν κατακλυστεί από τραυματίες.

Κατά τον κ. Αμπού Σαφίγια, πυρά πυροβόλων αρμάτων μάχης έπληξαν δοχεία με αποθέματα νερού, καθώς και τη μονάδα αυξημένης φροντίδας νεογνών.

Ο COGAT, φορέας του ισραηλινού στρατού αρμόδιος για τις παλαιστινιακές πολιτικές υποθέσεις, αντέτεινε από τη δική του πλευρά πως οι ζημιές στο νοσοκομείο οφείλονταν σε αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς κι όχι σε ισραηλινά πυρά. «Οι τρομοκρατικές οργανώσεις συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται πολιτικές υποδομές, ιατρικές εγκαταστάσεις και διεθνείς οργανισμούς αρωγής για τις τρομοκρατικές δραστηριότητές τους», υποστήριξε σε ανακοίνωσή του χθες.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να καταστρέψει τη Χαμάς μετά την έφοδό της στο νότιο τμήμα της επικράτειάς του την 7η Οκτωβρίου 2023, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 1.206 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα, η οποία συμπεριλαμβάνει ομήρους που σκοτώθηκαν υπό αιχμαλωσία ή ήταν ήδη νεκροί όταν μεταφέρθηκαν στη Γάζα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν κατά τη διάρκειά της, 97 παραμένουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 34 από αυτούς τους τελευταίους έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Οι καταστροφικές, ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 43.341 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

