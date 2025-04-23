Παραλίγο τραγωδία το μεσημέρι της Τρίτης του Πάσχα (22/4/25) στον καταυλισμό Ρομά του Κυπαρισσίου Αταλάντης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το lamiareport.gr, δύο νεαρά άτομα Ρομά, εκ των οποίων ο ένας δεν έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του, φέρεται να πυροβόλησαν με καραμπίνα κατά άλλων νεαρών Ρομά από τον κάτω καταυλισμό πλησίον της εθνικής οδού και να τραυμάτισαν μια νεαρή 15 ετών και έναν ακόμη 20χρονο.

Τα θύματα διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, φέροντας ευτυχώς ελαφρά τραύματα στο πρόσωπο και στο σώμα από τα σκάγια. Εκεί τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησαν. Στο σημείο που έπεσαν οι πυροβολισμοί επενέβησαν αστυνομικές δυνάμεις που συνέλαβαν τα δύο άτομα ηλικίας 27 και 17,5 ετών, ενώ κατάσχεσαν από το σημείο οκτώ άδειους κάλυκες φυσιγγίων κυνηγετικού όπλου.

Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από το ΑΤ Λοκρών, οι δυο νεαροί Ρομά οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας και παραπέμφθηκαν σε Κύρια Ανάκριση, ωστόσο ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι.

Μέχρι τότε εξακολουθούν να κρατούνται στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Φθιώτιδας.

