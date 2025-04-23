Αγρίνιο: Συνελήφθη ο ένας από τους 2 δραπέτες που το έσκασαν από τα κρατητήρια

Συνελήφθη το μεσημέρι στο Αγρίνιο ο ένας από τους δύο δραπέτες που το έσκασαν την Κυριακή του Πάσχα από τα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας.

Σύμφωνα με το tempo24.news, κατηγορούνται για τη λεηλασία και απόπειρα διάρρηξης σε ΑΤΜ στο Αγρίνιο, ενώ οι Aρχές κατάφεραν να συλλάβουν τους 3 από τους 5 δράστες.

Φέρεται πως προσπάθησαν να ανοίξουν το ΑΤΜ που βρίσκεται στην Εθνική Οδό Αγρινίου, με σκοπό να αρπάξουν όσα χρήματα βρουν. Μετά από αρκετή προσπάθεια ωστόσο, το μόνο που κατάφεραν είναι να διαλύσουν το μηχάνημα, να φύγουν με άδεια χέρια και να κατηγορηθούν για τη διάρρηξη.

Πηγή: skai.gr

