Επίτιμος δημότης Ελαφονήσου ανακηρύχθηκε ο πρίγκιπας του Μονακό, Αλβέρτος Β'. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο δήμαρχος Ελαφονήσου Άγγελος Τσιριγωτάκης, τον υποδέχθηκε στις 14 Απριλίου, στο δημαρχείο και του παρέδωσε την τιμητική πλακέτα με το κλειδί της νήσου και ο πρίγκιπας έδωσε στον δήμαρχο -ως δείγμα ευγνωμοσύνης- τιμητικό δώρο με το εθνόσημο του Πριγκιπάτου του Μονακό.

Στην ομιλία του ο κ. Τσιριγωτάκης ανέφερε: «Η Ελαφόνησος ως ο μοναδικός νησιωτικός δήμος της Πελοποννήσου αποτελεί το διαμάντι της Περιφέρειάς μας. Διατηρώντας στοιχεία πολύτιμου λίθου, το νησί μας αν και μικρό σε έκταση κρύβει μεγάλη αξία. Μία αξία που προσδιορίζεται από τους ανθρώπους, το φυσικό πλούτο και την παράδοση αυτού του τόπου. Μία αξία που αναγκάζει τον επισκέπτη να επιστρέψει στην Ελαφόνησο. Κατά τον τρόπο αυτό η Αυτού Γαληνοτάτη Υψηλότητα επισκέπτεται το νησί μας για δεύτερη φορά.

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα στο Δημαρχείο Ελαφονήσου για την υποδοχή του Πρίγκιπα του Μονακό ως Αρχηγού Κράτους. Αναγνωρίζοντας την προσφορά του, στην προστασία του περιβάλλοντος του νησιού μας, ο Δήμος Ελαφονήσου ανακηρύσσει τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β' του Μονακό σε Επίτιμο Δημότη Ελαφονήσου.

Μας τιμά που αποδέχεται τον τίτλο αυτό, καθώς ισχυροποιούνται οι σχέσεις μεταξύ του Πριγκιπάτου του Μονακό και του Δήμου Ελαφονήσου. Δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για ένα ευοίωνο μέλλον με σεβασμό στην οικολογία, την τοπική κοινωνία και την πολιτιστική κληρονομιά».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πέτρος Βαρελίδης, η βουλευτής και ειδική απεσταλμένη του πρωθυπουργού για την Προστασία των Θαλασσών Διονυσία - Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης, ο επίτιμος πρόξενος του Μονακό στην Ελλάδα Βασίλης

Πηγή: skai.gr

