Ένα παιδί 5 ετών σκοτώθηκε από μια ύαινα στην Κένυα, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία άγριας πανίδας αυτής της αφρικανικής χώρας, υποσχόμενη ότι θα αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες επιθέσεις αυτών των σαρκοβόρων ζώων.

Η Υπηρεσία Άγριας Πανίδας της Κένυας (KWS) εξέφρασε τη λύπη της για «την τραγική απώλεια ενός παιδιού 5 ετών από την επίθεση μιας ύαινας» το βράδυ της Τετάρτης στην Τζούτζα, στην κομητεία Κιάμπου, που απέχει περίπου 35 χιλιόμετρα από το Ναϊρόμπι.

Η KWS ανέφερε ότι από τις 8 Αυγούστου, έπειτα από ένα παρόμοιο συμβάν στην Τζούτζα, είχε ξεκινήσει μια επιχείρηση για να εξαλείψει «την απειλή» αυτών των ζώων και στο πλαίσιό της αιχμαλωτίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε άλλη περιοχή 38 ύαινες.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στις αρχές του έτους σκοτώθηκε από ύαινα ένα παιδί 10 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Τύπου, τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις όπου ύαινες περιπλανιούνται κοντά σε κατοικίες ανθρώπων στην Κένυα. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην επέκταση των πόλεων σε περιοχές όπου κυνηγούσαν τα ζώα αυτά. Τον Δεκέμβριο του 2021 δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ύαινες μέσα σε 24 ώρες σε ένα χωριό που απέχει μόνο 50 χιλιόμετρα ανατολικά του Ναϊρόμπι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

