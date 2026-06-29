«Η κατανόηση είναι διμερές ζήτημα», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, σε ανάρτησή του, αναφερόμενος στο «μνημόνιο κατανόησης» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εν όψει της συνέχισης των διαπραγματεύσεων αυτή την εβδομάδα μεταξύ των δύο πλευρών στο Κατάρ για τον τερματισμό του πολέμου.

«Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο κατανόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας», επανέλαβε ο Ιρανός πρόεδρος, τονίζοντας πως η λήψη αποφάσεων θα πρέπει να βασίζεται «στη λογική και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια» και όχι «σε αβάσιμες απειλές».

Αναλυτικά η ανάρτηση Πεζεσκιάν:

Η κατανόηση είναι διμερές ζήτημα. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο κατανόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας. Η προσέγγισή μας για την αντιμετώπιση της παράλογης καυχησιολογίας και των αβάσιμων απειλών είναι να βασιζόμαστε στη λογική και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια κατά τη λήψη αποφάσεων και να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας αποφασιστικά και άφοβα όταν αναλαμβάνουμε δράση.

تفاهم امری طرفینی است. اگر طرف آمریکایی به تفاهم نامه پایبند باشد ما هم به تعهداتمان عمل می‌کنیم.

رویکرد ما در مقابل رجزخوانی‌های نامعقول و تهدیدهای بی‌پشتوانه، تکیه بر عقلانیت و کرامت انسانی در تصمیم‌گیری‌ها و دفاع قاطع و بی‌پروا به هنگام عمل است. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) June 29, 2026

Πηγή: skai.gr

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