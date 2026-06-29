Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στη ΜΕΘ του ΚΑΤ τουρίστρια που τραυματίστηκε στη Λευκάδα

Η 52χρονη ελληνοβρετανίδα τουρίστρια J.P τραυματίστηκε σοβαρά όταν βράχος αποκολλήθηκε και της έπεσε στο κεφάλι στους καταρράκτες Νυδριού στη Λευκάδα

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ασθενοφόρο ΕΚΑΒ

Μάχη για τη ζωή της δίνει η ελληνοβρετανίδα τουρίστρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά το μεσημέρι, όταν βράχος στους καταρράκτες Νυδριού στη Λευκάδα, αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι της. Η 52χρονη J.P μεταφέρθηκε αμέσως στο Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου οι γιατροί έκαναν τιτάνια προσπάθεια για να τη σταθεροποιήσουν και τη διασωλήνωσαν 

Αυτή την ώρα μεταφέρεται στη  ΜΕΘ του ΚΑΤ στην Αθήνα με ασθενοφόρο που έχει εξοπλισμό Μονάδας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λευκάδα Τουρίστρια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark

Απόρρητο