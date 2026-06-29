Στη ΜΕΘ του ΚΑΤ τουρίστρια που τραυματίστηκε στη Λευκάδα

Μάχη για τη ζωή της δίνει η ελληνοβρετανίδα τουρίστρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά το μεσημέρι, όταν βράχος στους καταρράκτες Νυδριού στη Λευκάδα, αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι της. Η 52χρονη J.P μεταφέρθηκε αμέσως στο Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου οι γιατροί έκαναν τιτάνια προσπάθεια για να τη σταθεροποιήσουν και τη διασωλήνωσαν

Αυτή την ώρα μεταφέρεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ στην Αθήνα με ασθενοφόρο που έχει εξοπλισμό Μονάδας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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