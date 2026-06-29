Γιαννακόπουλος: «Θα φτιάξουμε ωραία ομάδα σε μπάσκετ, μπάλα και βόλεϊ»

Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Γιαννακόπουλος φάνηκε να γνωρίζει καλά τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού σε ποδόσφαιρο και βόλεϊ. Σε live του στο Instagram έδωσε ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε όλους τους φίλους του τριφυλλιού.

Συγκεκριμένα, ο κάτοχος της ΚΑΕ παναθηναϊκός ανέφερε; «Θα φτιάξουμε ωραία ομάδα. Δεκαπεντάδα στο μπάσκετ, δεκαπεντάδα στη μπάλα. Μην πιάσουμε το βόλεϊ». Έτσι, έδωσε μία έμμεση υπόσχεση στους φίλους του συλλόγου πως η ομάδα θα διαπρέψει σε όλους τους τομείς, λόγω των ποιοτικών μεταγραφών που έχουν πραγματοποιήσει.

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