Σύμφωνα με το πρακτορείο Baha που επικαλείται τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τη Δευτέρα το βράδυ ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη στο Μονακό.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η έκρηξη σημειώθηκε αφού ένας άνδρας, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, άφησε ένα σακίδιο που πιθανότατα περιείχε εκρηκτικά έξω από ένα κτίριο στην οδό Reverend-Père-Louis-Folla. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τρία άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, δύο εκ των οποίων σοβαρά. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος. Όλα τα θύματα είναι ουκρανικής υπηκοότητας, δήλωσε στο BFMTV πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

🔴🇲🇨 ALERTE INFO -



- Une importante explosion s'est produite à Monaco, le suspect est en fuite !!! pic.twitter.com/yfCbx8mCWR — - Le Direct Info 🔴 (@LeDirectInfo) June 29, 2026

Ο δήμαρχος της Νίκαιας, Έρικ Σιότι, σχολίασε το περιστατικό στο X, αναφέροντας: «Η επίθεση που διαπράχθηκε σήμερα το βράδυ αποτελεί μια τραγωδία που πλήττει το Μονακό. Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και τον λαό του Μονακό. Πλήρης υποστήριξη στις δυνάμεις ασφαλείας και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που κινητοποιήθηκαν». Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από τις αρχές ότι το περιστατικό ήταν τρομοκρατική επίθεση.

L’attentat commis ce soir est une tragédie qui frappe Monaco.



Pensées pour les victimes, leurs familles et le peuple monégasque. Soutien total aux forces de sécurité et aux services de secours mobilisés. — Eric Ciotti (@eciotti) June 29, 2026

Το «κόκκινο σχέδιο» έχει ενεργοποιηθεί, σύμφωνα με αστυνομική πηγή που μίλησε στο BFMTV. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Πριγκιπάτου του Μονακό, το κόκκινο σχέδιο είναι «μια προκαθορισμένη στρατηγική δράσης ενόψει ενός αιφνίδιου συμβάντος που έχει ως αποτέλεσμα ή είναι πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα πολλά θύματα. Επιτρέπει τη σταδιακή αύξηση των πόρων ανάλογα με τον αριθμό των θυμάτων».

Πηγή: skai.gr

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