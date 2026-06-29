Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισχυρή έκρηξη στο Μονακό - Τουλάχιστον τρεις τραυματίες

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τρία άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, δύο εκ των οποίων σοβαρά - Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη

UPDATE: 00:13
Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Γαλλία

Σύμφωνα με το πρακτορείο Baha που επικαλείται τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τη Δευτέρα το βράδυ ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη στο Μονακό.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η έκρηξη σημειώθηκε αφού ένας άνδρας, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, άφησε ένα σακίδιο που πιθανότατα περιείχε εκρηκτικά έξω από ένα κτίριο στην οδό Reverend-Père-Louis-Folla. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τρία άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, δύο εκ των οποίων σοβαρά. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος. Όλα τα θύματα είναι ουκρανικής υπηκοότητας, δήλωσε στο BFMTV πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

Ο δήμαρχος της Νίκαιας, Έρικ Σιότι, σχολίασε το περιστατικό στο X, αναφέροντας: «Η επίθεση που διαπράχθηκε σήμερα το βράδυ αποτελεί μια τραγωδία που πλήττει το Μονακό. Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και τον λαό του Μονακό. Πλήρης υποστήριξη στις δυνάμεις ασφαλείας και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που κινητοποιήθηκαν». Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από τις αρχές ότι το περιστατικό ήταν τρομοκρατική επίθεση.

 Το «κόκκινο σχέδιο» έχει ενεργοποιηθεί, σύμφωνα με αστυνομική πηγή που μίλησε στο BFMTV. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Πριγκιπάτου του Μονακό, το κόκκινο σχέδιο είναι «μια προκαθορισμένη στρατηγική δράσης ενόψει ενός αιφνίδιου συμβάντος που έχει ως αποτέλεσμα ή είναι πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα πολλά θύματα. Επιτρέπει τη σταδιακή αύξηση των πόρων ανάλογα με τον αριθμό των θυμάτων».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γαλλία Μονακό Έκρηξη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark

Απόρρητο