Σοκ έχει προκαλέσει στη Γερμανία, το περιστατικό ένοπλης βίας που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε δομή κοινωνικής πρόνοιας στο Στάντε, κατά το οποίο έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς, ενώ υπάρχουν επίσης τραυματίες, πολλοί εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση.

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Κάτω Σαξονίας, ανέφερε σε συνέντευξη τύπου ότι ο βασικός ύποπτος, ο οποίος συνελήφθη, είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι τριών μηνών.

Σύμφωνα με τις αρχές, το κίνητρο συνδέεται με διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού.

Τα θύματα ήταν εργαζόμενοι της υπηρεσίας κοινωνικής πρόνοιας και του φορέα παιδικής προστασίας, τέσσερις γυναίκες, δύο άνδρες, ενώ η μητέρα του παιδιού και το βρέφος δεν τραυματίστηκαν.

Η αστυνομία έχει κατασχέσει το όπλο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης και ο τρόπος με τον οποίο ο δράστης απέκτησε το όπλο.

Έξι νεκροί στην επίθεση με όπλα σε κέντρο προστασίας μητέρας και παιδιού στη Γερμανία. Οι τέσσερις νεκροί είναι μητέρες. Η στιγμή της σύλληψης του δράστη που πυροβόλησε pic.twitter.com/A485MMZAlK — olympiaGR (@olympiada) June 29, 2026

Η υπουργός Εσωτερικών της Κάτω Σαξονίας χαρακτήρισε την πράξη «ψυχρή και βίαιη», τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού ή τρομοκρατικού κινήτρου.

Πηγή: skai.gr

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