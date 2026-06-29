Ακριβότερα φτάνουν στο ελληνικό καλάθι αρκετά εγχώρια προϊόντα, συγκριτικά με τις τιμές που διαμορφώνονται για αυτά στο εξωτερικό.

Μετά από έρευνα στην πλατφόρμα PosoKanei, με επιλογή ελληνικών προϊόντων από διαφορετικές κατηγορίες και σύγκριση των τιμών τους στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκύπτουν σημαντικές αποκλίσεις στις τελικές τιμές, με αρκετά προϊόντα να εμφανίζονται ακριβότερα στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η ελληνική μπίρα ΑΛΦΑ πωλείται στην Ελλάδα στα 2,68 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η αντίστοιχη τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνεται στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο.

Το ελληνικό παριζάκι ΥΦΑΝΤΗΣ κοστίζει στην Ελλάδα 9,95 ευρώ το κιλό, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση η τιμή του ανέρχεται στα 7,85 ευρώ το κιλό.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στη γαλοπούλα σε φέτες ελληνικής προέλευσης «ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ», με την τιμή στην Ελλάδα να φτάνει τα 21,05 ευρώ το κιλό, έναντι 17,19 ευρώ το κιλό στην αγορά της ΕΕ.

Στην κατηγορία των βρεφικών προϊόντων, η βρεφική κρέμα ΝΟΥΝΟΥ εμφανίζεται στην Ελλάδα με τιμή 2,68 ευρώ ανά κιλό, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση η τιμή διαμορφώνεται στα 2,12 ευρώ ανά κιλό.

Μεγάλη διαφορά καταγράφεται και στο αποσμητικό FA, το οποίο στην Ελλάδα κοστίζει 56,60 ευρώ ανά κιλό, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση η τιμή ανέρχεται στα 39,80 ευρώ ανά κιλό.

Η διαφορά των τιμών των συγκεκριμένων ίδιων προϊόντων στην Ελλάδα σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύει τις πιέσεις που δέχονται οι καταναλωτές από τις αυξημένες τιμές σε βασικά αγαθά.

Πηγή: skai.gr

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