Η Ρωσία «ασφυκτιά» από τις ελλείψεις καυσίμων αλλά ο Πούτιν δεν κάνει πίσω

Στους δρόμους της Μόσχας, δυσαρεστημένοι οδηγοί περιμένουν υπομονετικά σε ατελείωτες ουρές αυτοκινήτων και φορτηγών για να προμηθευτούν βενζίνη, καθώς η Ρωσία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή έλλειψη καυσίμων. Όπως δήλωσαν στο CNN, πολλοί έχουν περάσει ολόκληρη την ημέρα γυρίζοντας από πρατήριο σε πρατήριο αναζητώντας καύσιμα — μια πρωτοφανής εικόνα για την πρωτεύουσα μίας από τις μεγαλύτερες παραγωγούς ενέργειας στον κόσμο και μια εξέλιξη που ελάχιστοι θα περίμεναν σε μια πόλη η οποία για χρόνια παρέμενε σε μεγάλο βαθμό προστατευμένη από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία.

Ωστόσο, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, που πλέον διανύει τον πέμπτο χρόνο του, η σκληρή πραγματικότητα αυτού που το Κρεμλίνο εξακολουθεί να αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» έχει γίνει αδύνατο να αγνοηθεί από τους απλούς Ρώσους πολίτες.

Τον τελευταίο μήνα, η άνευ προηγουμένου εκστρατεία ουκρανικών επιθέσεων με drones έχει ξεχωρίσει τόσο για την έκτασή της όσο και για τον αντίκτυπό της.

Μόνο μέσα σε μία νύχτα την περασμένη εβδομάδα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε 660 ουκρανικά drones σε 12 περιφέρειες, σε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις που έχει εξαπολύσει η Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022.

Οι στόχοι μόνο τυχαίοι δεν είναι. Επιλέγονται με ιδιαίτερη προσοχή και περιλαμβάνουν διυλιστήρια, τερματικούς σταθμούς πετρελαίου, πολεμικά πλοία και εργοστάσια παραγωγής οπλικών συστημάτων βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια. Πρόκειται για μια εκστρατεία που αποσκοπεί στην αποδυνάμωση της ρωσικής πολεμικής οικονομίας, αυξάνοντας το οικονομικό και πολιτικό κόστος για το Κρεμλίνο από τη συνέχιση του πολέμου.

Και η ουκρανική τακτική φαίνεται ότι αποδίδει.

Σε ολόκληρη τη Ρωσία, ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αυξανόμενες ουρές οχημάτων στα πρατήρια καυσίμων, καθώς οι ελλείψεις αρχίζουν να γίνονται αισθητές - εικόνες που οι αρχές θα προτιμούσαν να παραμείνουν κρυφές από τα φώτα της δημοσιότητας. Στην Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε από την Ουκρανία το 2014, οι πωλήσεις καυσίμων ανεστάλησαν, καθώς η χερσόνησος τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ακόμη και για το Κρεμλίνο, που συχνά υποβαθμίζει τις δύσκολες εξελίξεις, η σκληρή πραγματικότητα έχει γίνει πλέον δύσκολο να αγνοηθεί.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προήδρευσε έκτακτης σύσκεψης το Σαββατοκύριακο, αποκαλύπτοντας ότι τα εθνικά αποθέματα βενζίνης έχουν μειωθεί σε ανησυχητικά χαμηλά επίπεδα.

«Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα προβλήματα για τους οδηγούς και τις επιχειρήσεις συνεχίζονται», δήλωσε ο Πούτιν σε ανώτατους αξιωματούχους, αναγνωρίζοντας μια κατάσταση που οι αρχές υποβάθμιζαν εδώ και εβδομάδες. «Δυστυχώς, εξακολουθούν να υπάρχουν ουρές στα πρατήρια καυσίμων», πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Υπήρξαν και άλλες ενδείξεις ότι το Κρεμλίνο δέχεται πίεση. Ο Πούτιν αποκάλυψε ότι εξετάζεται πλήρης απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ, παρότι ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του είχε προηγουμένως δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι δεν υπάρχει ανάγκη για τέτοιο μέτρο. Ο Ρώσος πρόεδρος επιβεβαίωσε επίσης ότι έχει συσταθεί ειδική ομάδα εργασίας για τα ζητήματα καυσίμων.

Ο Πούτιν προειδοποίησε επίσης ότι η γεωργία βρίσκεται σε κίνδυνο και τόνισε ότι η Ρωσία πρέπει να «μειώσει στο ελάχιστο τον αντίκτυπο των τρομοκρατικών επιθέσεων στους πολιτικούς μας στόχους και στις υποδομές», σε μια προσεκτικά διατυπωμένη αλλαγή στάσης για έναν ηγέτη που στο παρελθόν έχει χαρακτηρίσει τις ουκρανικές επιθέσεις με drones ως αμελητέες.

Υπάρχει μια έντονη ειρωνεία στο γεγονός ότι, εδώ και χρόνια, η συστηματική καταστροφή των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών - από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και υποσταθμούς μέχρι μονάδες θέρμανσης - αποτέλεσε μια από τις βασικές στρατηγικές της Ρωσίας στον πόλεμο, με στόχο να “σπάσει” το ηθικό των αμάχων κάνοντας την καθημερινότητα αφόρητη. Πλέον, η Ουκρανία μοιάζει να αντιστρέφει αυτή τη λογική, με τους Ρώσους να αρχίζουν να αισθάνονται οι ίδιοι τις συνέπειες μιας αντίστοιχης πίεσης.

Ωστόσο, αυτό δίνει ελπίδες στους επικριτές του Κρεμλίνου στη Δύση.

Στη σύνοδο των G7 στη Γαλλία νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ήταν κατηγορηματική. «Το κλίμα αλλάζει υπέρ της Ουκρανίας», δήλωσε. «Η κατάσταση το 2026 είναι πολύ διαφορετική από το 2025. Η κόπωση της Ρωσίας είναι πλέον εμφανής. Αυτή είναι η στιγμή να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη στήριξή μας».

Δυτικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η ουκρανική εκστρατεία έχει περιορίσει τις ρωσικές προμήθειες καυσίμων και τις στρατιωτικές μεταφορές, επιβραδύνοντας τις προσπάθειες της Μόσχας στο πεδίο της μάχης.

Σε πρόσφατη έκθεσή του, το Council on Foreign Relations ανέφερε ότι η κλιμάκωση των επιχειρήσεων με drones συνέβαλε άμεσα στο να ανακτήσει η Ουκρανία 78 τετραγωνικά μίλια εδαφών τον Φεβρουάριο και να ανατρέψει μια τάση ρωσικών προελάσεων που χαρακτήριζε το πεδίο της μάχης καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025.

Ακόμη και ο τόνος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει αλλάξει.

Στη σύνοδο των G7, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία «θα πρέπει να κάνει μια συμφωνία». Λίγες ημέρες αργότερα, επιστρέφοντας στην Ουάσινγκτον και μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο, χαρακτήρισε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «θαρραλέο» και ότι «τα πάει αρκετά καλά» στον πόλεμο - σε αισθητά πιο θερμές δηλώσεις από έναν πρόεδρο που πέρυσι ασκούσε συχνά δημόσια πίεση στο Κίεβο να διαπραγματευτεί από θέση αδυναμίας.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι έχει ξεκαθαρίσει τι πιστεύει ότι μπορεί να πετύχει η εκστρατεία με drones. Με τη σωστή υποστήριξη, η Ουκρανία μπορεί να δημιουργήσει γρήγορα συνθήκες υπό τις οποίες η Ρωσία θα αναγκαστεί να επιλέξει την ειρήνη, δήλωσε.

Ωστόσο, ίσως είναι λάθος να συμπεράνει κανείς ότι τα σημερινά προβλήματα της Ρωσίας θα αναγκάσουν το Κρεμλίνο να υποχωρήσει, τουλάχιστον όχι ακόμη και πιθανότατα ούτε σύντομα.

Ο Πούτιν, μέσα στις τελευταίες δεκαετίες, έχει οικοδομήσει την εικόνα ενός αδιάλλακτου ηγέτη, μια πραγματικότητα που καθιστά την υποχώρηση, την οπισθοχώρηση ή ακόμη και τον συμβιβασμό στην Ουκρανία εξαιρετικά απίθανους και δύσκολους να τους πραγματοποιήσει.

Με πάνω από ένα εκατομμύριο νεκρούς και τραυματίες από την εισβολή του Πούτιν, σύμφωνα με τις πιο αξιόπιστες δυτικές εκτιμήσεις, και με διεκδικήσεις σε τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες που δεν ελέγχει πλήρως, οποιαδήποτε συμφωνία που δεν μπορεί να παρουσιαστεί στη Μόσχα ως αποφασιστική νίκη έχει τον κίνδυνο να προκαλέσει σοβαρές εσωτερικές πολιτικές εντάσεις.

Οι σκληροπυρηνικοί στον κύκλο του Πούτιν εξακολουθούν να του λένε ότι ολόκληρη η περιοχή του Ντονμπάς στην Ουκρανία μπορεί και πρέπει να καταληφθεί. Αυτό το επιχείρημα δεν εξαφανίζεται απλώς και μόνο επειδή τα ρωσικά διυλιστήρια έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

Και ενώ η τρέχουσα έλλειψη καυσίμων στη χώρα είναι οδυνηρή, δεν πρέπει να σκεφτεί κάποιος ότι είναι ικανή να κάνει τον Πούτιν να υποχωρήσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.