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Θεσσαλονίκη: Διακοπή ρεύματος σε Πανόραμα και Χορτιάτη, μετά από πυρκαγιά

Η φωτιά προκάλεσε την καταστροφή κολώνας ΔΕΗ, με αποτέλεσμα διακοπή ρεύματος στο Πανόραμα και στον Χορτιάτη

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Διακοπή ρεύματος

Για φωτιά σε ξερά χόρτα στο Πανόραμα, κοντά στην περιοχή όπου βρίσκονται τα ιδιωτικά σχολεία, ειδοποιήθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Από τη φωτιά κάηκε κολώνα της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να προκληθεί διακοπή ρεύματος στο Πανόραμα και στον Χορτιάτη και η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήσεις για απεγκλωβισμό από ασανσέρ.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Θεσσαλονίκη διακοπή ρεύματος Πυρκαγιά ενέργεια Ηλεκτρικό ρεύμα ασφάλεια
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