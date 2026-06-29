Θεσσαλονίκη: Διακοπή ρεύματος σε Πανόραμα και Χορτιάτη, μετά από πυρκαγιά

Για φωτιά σε ξερά χόρτα στο Πανόραμα, κοντά στην περιοχή όπου βρίσκονται τα ιδιωτικά σχολεία, ειδοποιήθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Από τη φωτιά κάηκε κολώνα της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να προκληθεί διακοπή ρεύματος στο Πανόραμα και στον Χορτιάτη και η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήσεις για απεγκλωβισμό από ασανσέρ.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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